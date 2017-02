Guy Ritchie eddig nem okozott csalódást nekünk, és reméljük, hogy Arthur király – A kard legendája is beváltja majd a hozzá fűzött reményeket – a legújabb, exkluzív előzetes legalább is elég magasra teszi a lécet.

A bemutató tekintetében nem lesz könnyű dolga a filmnek, hiszen egy héttel A galaxis őrzői vol. 2 után és egy héttel az Alien Covenant előtt kerül a mozikba – az idei mezőny két igen erős blockbusteréről beszélünk, amelyek kétségen kívül igen sok embert el fognak szipkázni a nézők közül.

A film pontos hazai bemutatója továbbra sem ismert, de elvileg májusban érkezik hozzánk is.