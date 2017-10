Az ígértekhez híven meg is jött a teljes előzetes a november 16-án mozikba kerülő Az Igazság Ligája filmhez, és a több, mint 3 perces trailert végignézve azt kell hogy mondjuk, igen komoly vetélytársat fognak kapni a Marvel Bosszúállói a Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) és Cyborg (Ray Fisher) összeállítású csapat személyében.

Tartalom: Bruce Wayne tudja, hogy nem vonulhat vissza. A világnak szüksége van rá, és a hozzá hasonlókra, mert különben védtelen. Új szövetségese, Diane Prince segítségével csapatot toboroz.

Ehhez hasonló nem történt még soha: Batman és Wonder Woman mellé felsorakozik egy csapat metahumán: Aquaman, Cyborg és Flash.

És amikor végre összefognak, rá kell jönniük, hogy talán még az ő egyesített erejük is kevés. Lassúak voltak. A Földet fenyegető katasztrófa már nagyon közel jár, és elképesztő hatalommal bír. Nincs metahumán, aki képes lehet megállítani.