A Netflix folyamatosan növekvő kínálatában egyre másra bukkannak fel toplistás Hollywood-i színészek, most pedig megjött az első teaser a John Henry and The Statesman című új filmjükhöz, amelynek címadó szereplőjét az elmúlt évek legjobban fizette sztárja, Dwayne Johnson alakítja.

John Henry egy amerikai népmesei/balladai hős, akinek valós eredetét a mai napig találgatják. A történet szerint a korábban rabszolgasorban szenvedő John Henry a felszabadítása után a vasútépítők közé állt be dolgozni, erejével és munkabírásával pedig messze kiemelkedett a többi munkás közül. Egy nap, amikor éppen egy alagutat ástak a Big Bend Mountain-en keresztül, megjelent a területen egy kereskedő egy új fejlesztésű gőzhajtású fúrógéppel, és megpróbálta meggyőzni a munkavezetőket, hogy a géppel sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudnák elvégezni a munkát, mint kézi erővel.

A keresetükért aggódó munkások egy versenyt hirdettek ki az igazság kiderítésére: John Henry-nek meg kellett mérkőznie a géppel. A verseny kezdetét vette, és amikor elült a port, láthatóvá vált, hogy John Henry egy 14 láb mély lyukat vágott a sziklába, míg a gépnek csupán 9 lábig sikerült eljutnia. A munkások ünnepelni kezdtek, John Henry azonban összesett, és belehalt az emberfeletti erőfeszítés okozta kimerültségbe.

Johnson a saját Instgaram oldalán tette közzé először az előzetest, amihez az alábbi szavakat fűzte:

“Izgatottam várom, hogy életre keltsem egyik gyerekkori hősömet, John Henry-t, a JOHN HENRY & THE STATESMEN-ben (…) John Henry legendás ereje, kitartása, méltósága és nemzeti büszkesége gyermekkorom óta a véremben van. Édesapám minden egyes alkalommal elénekelte nekem a “Big John”-t, amikor ő fektetett le. A rendezést a tehetséges és szenvedélyes Jake Kasdan-ra bízták, akivel közösen a Jumanji-t sikerre vittük. Nagyon szórakoztató lesz ezeket a legendákat életre kelteni. Ő gyermekkorom igazi hőse”

A film gyártásban Dwayne Johnson Seven Bucks Produkciós cége is partner lesz, és nagyon úgy tűnik, hogy nem egyszeri alkalomra szerződtek le a NetFlix-szel, hanem egy új, folklór hősöket életre keltő sorozat első darabja van készülőben.

A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.