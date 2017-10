Gerard Butler filmjei lehet, hogy hagynak némi kívánnivalót maguk után, de legalább óramű pontossággal 3 havonta érkezik egy belőlük: a hétvégén mozikba került Űrvihar után most megérkezett az első előzetes Butler 2018. január 19-én mozikba kerülő új filmjéhez, a Den of Thieves-hez is.

A filmben Gerard Butler a Los Angeles-t seriffhivatal legendás elitalakulatának vezetőjét, Nick Flanagan-t alakítja, aki az állam legsikeresesbb bankrabló csapatának nyomába ered. A 50 Cent által irányított bűnözők egy első hallásra lehetetlennek tűnő akciók terveznek: A Los Angeles-i Szövetségi Jegybankot akarják kirabolni, az egyetlen bankot, amelyet még soha senki nem rabolt ki, és 500-800 milliárd közötti pénzösszeg vár a sikeres rablókra.

Gerard Butler-nek a Den of Thieves mellett két további filmje is a gyártás végfázisában van, a Keepers és a Hunter Killer, úgyhogy valószínűleg hamarosan azokról is hallani fogunk.