Ismét lesz miért izgulnunk a február végén megrendezésre kerülő Oscar-díjátadón, ugyanis, mint arról már korábban hírt adtunk, újra bekerült egy magyar film az akadémiai-díjra jelöltek közé. A legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriáját korábban csak Szabó István vizsgafilmje, a Koncert járta meg fél évszázad távolában, s azóta magyar produkciót nem ért hasonló megtiszteltetés.

A Mindenki a ’90-es évek elején játszódik, a főszereplője a tízéves Zsófi, aki új iskolába kerülve hamarosan tagja lesz a nagy megmérettetésre készülő iskolakórusnak. A kórus vezetője az iskola énektanárnője, Erika néni, aki bár látszólag kedvesen bánik tanulóival, valójában terrorizálja őket, s egyetlen dolog lebeg a szeme előtt, hogy az ő tanítványai nyerjék meg a kórusversenyt. Zsófi, és új barátnője, Liza azonban összefognak.

Az alig 26 perces rövidfilm az egymás elfogadásának, a zsarnoki rendszer elleni összefogásnak a jelképe, s mindezeket olyan tisztán és magától értetődően tolmácsolja, ami nem csoda, hogy megfogta az akadémiai tagokat. Külön kiemelném még a gyerekek teljesen természetesnek ható játékát, amelyben nyoma sincs a modern magyar filmek görcsösségének, a kiváló operatőri munkát, és a rendezőt dicsérő filmes koncepciót. Azt hiszem, olyan iskolát, ahol még a ’90-es évekbeli állapotok uralkodnak, nem lehetett nehéz találni!

Bár a többi rövidfilmet nem láttuk még, a Mindenki megállja a helyét az akadémiai megmérettetésen – mondhatni, állunk elébe! -, olyan produkció, amely nemcsak hogy letagadhatatlanul magyar, de amire méltán büszkék lehetünk.

A Mindenki már most megtekinthető az HBO GO-n, illetve március 4-től látható lesz a Cinemax műsorán is!

Mindenki /Sing/ magyar előzetese /trailer/