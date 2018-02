Itt a Deadpool izéjének… teaser? előzetes? magyar szinkronos verziója! Jó lesz ez, ha majd egyszer testet ölt! Úgy tűnik, Nagy Ervin megszabadul a hajhálótól és a tűzforró Rezsótól, és immár belehelyezkedik az égett bőrű főhős karakterébe, aki 2018-ban is folytatja a reformtevékenységét a képregény-adaptáció avítt kliséi közt. Josh Brolin pöpec ellenfele lesz Ryan Reynoldsnak, alig várjuk, hogy összedugják végre, amijük van! Uraim! Csörtére! A Deadpool-folytatás május közepén érkezik, addig tessék kibírni!

Tartalom (á lá Deadpool): Miután túlél egy csaknem halálos kimenetelű találkozást egy tehénnel, az eltorzult ábrázatú büfés szakács (Wade Wilson) azon fáradozik, hogy beteljesítve álmát ő legyen varázslatos városának legszexibb pultosa, s közben azzal is kénytelen megbarátkozni, hogy elveszítette ízl(el)ését. Hogy ismét megfűszerezze életét, no meg hogy szert tegyen egy fluxuskondenzátorra, Wade nindzsákkal, a jakuzával és pár szexuálisan túlfűtött kutyával is megbirkózik. Beutazza a világot, s közben felfedezi a család, a barátság és az íz(le)lés fontosságát – s így újra ínyére lesz a kalandozás, sőt még a Világ Legjobb Szeretőjének járó, áhított bögrét is kiérdemli.