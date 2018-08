Adonis Creed és persze Rocky Balboa is visszatérnek a nagy sikerű Creed folytatásában – és velük még valaki(k) Rocky múltjából! Bizony, aki még eddig nem tudta, kivel is ütközik Adonis, az az előzetes végére maga is tisztába kerül vele (ha nem akarod magadnak elspoilerezni, akkor fogd be a füled és csukd be a szemed novemberig) – mondjuk, érdemes ismerni a korábbi Rocky-filmek történetét. Egy zöldfülű rendezővel, a másodfilmes Steven Caple Juniorral lép a ringbe Creed és Balboa, felkészülni a felkészülhetetlenre, Ryan Coogler – miatta szólhatott akkorát három éve a Rocky spin-off – ezúttal csak producerként felügyeli az öklözést. A forgatókönyvet a Luke Cage Marveles sorozat alkotója, Cheo Hodari Coker szállítja, amelybe bele-belepötyögött maga Sylvester Stallone is. Újabb hatalmas, emberen túli küzdelem tanúi leszünk november végén, csak győzzük kivárni! Addig tessék bemelegíteni a Creeddel és a Rocky-filmekkel!