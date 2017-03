A Pixar animációs filmjei az elmúlt években elég vegyesen szerepeltek – volt, amelyik kirobbanó sikert aratott mind a kritikák, mind a bevételek tükrében (Pl. az Agymanók), ám akadt olyan is, ami nem igazán hozta a elvárt szintet egyik területen sem, lásd a Dínó tesó-t. A legújabb, Coco címet kapott animációs filmjüket sokáig teljes titoktartás övezte, ám a pár hónapja napvilágot látott első képek és szinopszis mellé most végre megérkezett az első előzetes is.

A Coco középontjában egy Miguel nevű kissrác áll, aki annak ellenére, hogy családja generációk óta teljesen elutasítja a zene minden formáját, arról álmodik, hogy felnőve elismert zenész lesz, akárcsak példaképe, Ernesto de la Cruz. Miguel kétségbesetten próbálja bizonyítani tehetségét, mígnem titokzatos események következtében egyszer csak a Holtak földjén találja magát. Egy Hector nevű csalóval összebarátkozva Miguel különös utazásra indul, hogy kiderítse családjának igazi történetét….

A film november 22-én kerül a mozikba.