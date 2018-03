Az elmúlt héten a Marvel több ízben is utalt rá, hogy komoly vérengzésre lehet számítani a Bosszúállók: Végtelen háború-ban, és várhatóan több szuperhősnek is végső búcsút mondhatunk majd – a legújabb előzetes pedig erre még rá is tesz egy lapáttal, ugyanis Thor, Doctor Strange, Vasember és Amerika kapitány is olyan helyzetben látható benne, amiből egyáltalán nem biztos, hogy van visszatérés… .

Doctor Strange helyzete különösen érdekes, ő ugyanis birtokában van a tudásnak, hogy hol találhatóan a Thanos által keresett végtelenség kövei – az előzetesben pedig éppen kínozzák, hogy kiszedjék belőle eme információt.

Thanos és a fekete rend, úgy tűnik, a végletekig próbára teszi majd nem csupán a Bosszúállók, a Galaxis őrzői és Wakanda népének erejét is, kíváncsian várjuk, hogyan alakul az ütközet.