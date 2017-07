Bright trailer – Az orkos utolsó műszak Will Smith-szel

David Ayer rendező sem csücsült a babérjain a felemásan fogadott Suicide Squad-ot követően, hanem ha már összebratyizott Will Smith-szel, akkor kézen fogva fejest ugrottak a Netflix új projektjébe! Ami nem más, mint Az utolsó műszak fantasy köntösben! A film igazi sztárparádét vonultat fel, Smith mellett Joel Edgerton, Noomi Rapace és Edgar Ramírez is tiszteletét teszi. Edgerton jelen esetben orkká maszkírozva debütál a produkcióban, mint Smith kissé lenézett járőrtársa, és naná, hogy a hangsúly a faji előítéleteken lesz, na meg a naturalista erőszakon, legalábbis ezt vetíti előre a hír, hogy a rendező a Netflixtől szabad kezet kapott a forgatáson. A film által felvázolt világban az emberek és a misztikus lények meghitt közelségben élnek egymás mellett. Persze, a rend éber őreire itt is szükség van! Daryl Ward (Will Smith) rendőr és új társa, az ork születésű Nick Jakoby egy “csodafegyver” nyomába erednek. A film decemberben fog debütálni a Netflixen.

Nektek hogy tetszik az előzetes?