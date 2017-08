A 2010-es Skyline sci-fi nem tartozott ugyan az áttörő sikert elért alkotások közé, a 10 millió dolláros költségvetéssel készült film azonban tűrhetően teljesített a mozikasszáknál, világszinten 66 millió dollárt sikerült behoznia. Az XYZ Films tehát úgy döntött, elkészíti hozzá a folytatást is, amelyben egy teljes új szereplőgárda vár ránk Frank Grillo vezetésével.

A Beyond Skyline címet kapott filmnek nincs még hivatalos mozibemutatója, azonban az októberben megrendezésre kerülő Sitges-i Filmfesztiválon vetíteni fogják, és nemrég az első előzetes (teaser trailer) is megérkezett hozzá.

A film középpontjában egy LoS Angeles-i nyomozó áll, aki felesége halála után egyedül neveli problémás fiát, Trent-et. Amikor a titokzatos idegenek visszatérnek, és elrabolják Trent-et, Mark a nyomukba ered. Az nyomok követésével végül az indonéziai dzsungelben köt ki, ahol váratlan szövetségesekre bukkant: egy harcedzett nő (Iko Uwais) által vezetett csoportra, akik egy szent barlangot védenek az idegen ellen, ami kulcsfontosságú az idegenek elleni harcban.