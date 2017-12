Alig tettük föl a film adatlapját, már itt is a legújabb, magyar szinkronos előzetes, amely jóval többet mutat Az útvesztő január végén érkező, lezáró fejezetéből. Így elnézve az alkotókat minden bizonnyal megihlette a Halálos iramban-széria, mindenesetre az már most biztos, hogy az utolsó etapba pakoltak rendesen látványelemeket. Egy utolsó körre januárban tehát irány vissza az útvesztőbe, hogy a dolgok végére járhassunk futkározó hőseinkkel.

Tartalom: A Futárok, élükön Thomasszal, végső s egyben legveszélyesebb küldetésükre indulnak. Hogy megmentsék barátaikat, be kell törniük a VESZETT fennhatósága alatt álló legendás Utolsó Városba, ami a korábbinál is halálosabb útvesztőnek bizonyulhat. Aki élve kijut, választ kap azokra a kérdésekre, ami a kezdetek óta foglalkoztatják a Futárokat.