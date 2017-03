Idén januárban elég aggasztó hírek jelentek meg a nyáron mozikba kerülő Wonder Woman-ről, ám a legújabb előzetes alapján – és igazából az eddigieken sem – nem úgy tűnik, hogy komoly probléma lenne a filmmel. Az előzetesek persze gyakran megtévesztően, de azért bízzunk benne, hogy a DC/Warner duonak lassan sikerül kitörne a pechszériából, ami a már bemutatott, illetve a most készülő képregényadaptációit kíséri.

Az új és egyben utolsó trailer rengeteg eddig nem látott jelenetet tartalmaz, és egyfajta Wonder Woman eredettörténetnek is felfogható: szépen végigvisz minket Diana hercegnő gyerekkorától a harcossá cseperedésén át egészen addig a pontig, amíg az emberiség védelmében harcba száll, és megismeri a végzetét.