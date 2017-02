Jövő héten már érkezik a mozikba az új King Kong film, de azért még egy utolsó előzetest összepattintott hozzá a stúdió – jól megtömve akcióval, szörnyekkel, ahogy azt kell.

Az előzetes mellé ráadásul kaptunk egy másik videót is: ha van otthon VR szemüvegünk, akkor érdemes lesz most előkapni, ugyanis egy helikopter fedélzetéről körbenézhetünk vele a Koponya-szigeten.

Kong: Koponya-sziget tartalom: A Csendes-óceán egy távoli, feltérképezetlen szigetére különös expedíció érkezik. Vegyes csapat: kutatók, természettudósok, üzletemberek és katonák is vannak köztük, de mindannyian a sziget belsejét szeretnék jobban megismerni. Az erdő ősi, háborítatlan Paradicsomnak látszik.

Ám a látszat csal.

A sűrűben egyre mélyebbre jutók nem tudják, hogy átléptek egy határt, és már a legendás Kong területén járnak…

Kong: Koponya-sziget VR videó