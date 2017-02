Március 23-án kerül a mozikba a Disney klasszikus A szépség és a szörnyeteg legújabb változata, ami a nemrég megjelent infomrációk szerint közel kétszer olyan hosszú lesz, mint az eredeti Oscar-díjas animációs film. Az utolsó trailer is megjött hozzá.

Hivatalos szinopszis: A szépség és a szörnyeteg Belle varázslatos utazásának története; az eszes, gyönyörű és független ifjú hölgyet kastélyába zárja egy szörnyeteg. Félelmeit leküzdve a lány összebarátkozik új, kényszerű otthona elvarázsolt személyzetével és végül képes lesz arra is, hogy meglássa a gyöngéd, érző szívű herceget a szörnyeteg rettentő külleme mögött.

A szépség és a szörnyeteg a Disney animációs klasszikusának élőszereplős adaptációja, amelyben a régi nóták új köntösben szállnak a mai közönségnek, megőrizvén az eredeti kísérőzenét, miközben új dalok is felcsendülnek.