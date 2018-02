Egy előzetes érkezett Steven Spielberg Ready Player One című sci-fi-éhez, aminek egyik a legnagyobb vonzereje az, hogy nagyrészt egy, talán a nem is olyan távoli jövőben technikailag teljesen megvalósítható virtuálisban térben játszódik, ahol az emberek saját avatárjaikon keresztül élik az életük igen jelentős részét.

Hivatalos tartalom: A valóságban nincs semmi jó. Szerencsére nem is kell törődnünk vele. 2044-ben már mindenkit beszippant a világot átfogó virtuális játék, az OASIS, amelyben mindenki a maga választotta avatárjával vehet részt: és nem szembesül semmi rosszal, ami a játékon kívül várná.

Amikor az OASIS-t feltaláló és a céget alapító James Halliday meghal, a végrendeletéből kiderül, hogy elrejtett néhány titkot a rendszerben. Aki ezekre rátalál, mesés gazdagságot nyerhet.

Wade (Tye Sheridan) 18 éves, és az egész életét a játékban töltötte. Nekivág a kalandnak, és nem törődik vele, hogy az élete a tét. De nemcsak az, amelyiket a játék számára használ… hanem a valódi is.

A beszámolók szerint a ’80-as, ’90-es évek nosztalgiájának rajongóira rengeteg apró meglepetés fog várni a film során, a film ugyanis tele lesz tömve apró utalásokkal a korszak jellemző figuráiról – legyetek résen!

A Ready Player One 2018. március 29-én érkezik a mozikba.