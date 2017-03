Az Igazság Ligája új trailere

Felemásan virradt ránk az igazság hajnala, s íme, Zack Snyder csak összetrombitálta nekünk Az Igazság Ligáját. Fanfárjainak hangjai a második előzetesben még kellő karcossággal szólnak. Ahogy azt elvártuk tőle, az új előzetes számtalan új jelenetről lebbenti fel a fátylat, s immár az ellenfelek is felfedik küllemüket. A premier messze, novemberben láthatjuk a végeredményt, de addig még Wonder Woman is tiszteletét teszi nálunk a nyár elején.

Tartalom: Bruce Wayne tudja, hogy nem vonulhat vissza. A világnak szüksége van rá, és a hozzá hasonlókra, mert különben védtelen. Új szövetségese, Diane Prince segítségével csapatot toboroz.

Ehhez hasonló nem történt még soha: Batman és Wonder Woman mellé felsorakozik egy csapat metahumán: Aquaman, Cyborg és Flash.

És amikor végre összefognak, rá kell jönniük, hogy talán még az ő egyesített erejük is kevés. Lassúak voltak. A Földet fenyegető katasztrófa már nagyon közel jár, és elképesztő hatalommal bír. Nincs metahumán, aki képes lehet megállítani.