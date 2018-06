James Wan folytatja horror-univerzumának építését, ezúttal a Démonok közöttben és az Annabelle-ben is vendégszerepet kapott Valak kerül a középpontba. A film rendezésével a középszerű The Hollow direktorát, Corin Hardy-t bízta meg, aki elhozza most hozzánk a fogarasföldi borzalmat. A filmet szeptemberben láthatjuk a hazai mozikban.

Tartalom: A démonok köztünk vannak – van, akinek egy életen át sikerül elkerülnie őket, és van, akinek az a foglalkozása, hogy szembenézzen velük. 1952-ben a napfényes Rómából kis küldöttség érkezik egy isten háta mögötti fogarasföldi kolostorba.

Borzasztó dolgok történtek a szomorú falak között, a klastrom mindig félhomályos, mindig hideg és barátságtalan folyosóin, és a jövevények (egy apáca, egy szerzetes és egy novícius) bízik benne, hogy hamar kiderítik, ki állhat a háttérben, és hazatérhetnek biztonságos, napfényes világukba.

Valami rosszra készültek, de nem ennyire rosszra. Amivel itt találkoznak, az olyan ősi és olyan gonosz, hogy talán még a hit ereje sem elég rá, hogy megóvja őket. Valak ő, az apáca képében megtestesülő démon, a sátán küldötte.