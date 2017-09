Apavadászat címen érkezik december 21-én a mozikba Owen Wilson és Ed Helms új korhatáros vígjátéka, amelyben a két komikus felnőtt fejjel szembesül vele, réges-rég halottnak hitt apjuk apjuk valójában nagy valószínűséggel életben van még – hogy pontosan kit takar a megtisztelő jelző, az finoman szólva is többesélyes…

Hivatalos tartalom: Nincs kellemetlenebb egy váratlan jó hírnél. Az anyjuk (Glenn Close) újra férjhez megy, és a nagy napon bevallja két felnőtt fiának (Owen Wilson + Ed Helms), hogy hazudott nekik. Eddig mindig azt mesélte, hogy az apjuk réges-régen meghalt, de most elárulja, hogy igazából sosem volt benne biztos, ki az apa – de az igazság valahol egy amerikai foci csapat környékén keresendő.

A két testvér világ életében híres volt a rossz döntéseiről. Hát, most úgy határoznak, hogy megkeresik a lehetséges apákat, és kiderítik, kitől kérhetnek ezentúl zsebpénzt.

Nekivágnak a nagy utazásnak: a lehetséges apák feltérképezése során őrült dolgok esnek meg velük, és ők nem kerülnek közelebb az igazsághoz… de legalább nem is tanulnak semmit az egészből.