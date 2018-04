Az első Venom előzetes rengeteg rajongót felbosszatott azzal, hogy a szóban forgó szimbióta gyakorlatilag fel sem bukkant benne, nem sokkal ezt követően pedig olyan pletykák is felbukkantak, hogy igazából a filmben is csak nagyon keveset fogunk találkozni vele, az igazi főszerep a Tom Hardy által megformált Eddie Brock-é lesz, és a sztorit javarészt a karakter emberi oldalának és problémáinak bemutatása fogja kitölteni.

Az új trailer alapján végre megnyugodhatunk, a film több, mint ígéretes, és lesz benne bőven Venom, még ha nem is a teljesen átalakult szimbióta, inkább csak új képességeivel – vagy sokkal inkább társával – ismerkedő félig-meddig emberi formában.

A hírek szerint ráadásul a film a nyár folyamán komoly újraforgatásokon is keresztül fog esni, úgyhogy a végső film szerintünk minden rajongónak kedvére fog tenni.

A Venom 2018. október 5-én érkezik az amerikai (és reméljük a hazai) mozikba.