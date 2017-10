Bő egy hónap van hátra A Viszkis mozibemutatójáig, ami a forgalmazó által közzétett előzetes-megtekintési adatok szerint az idei ősz egyik legjobban várt mozifilmje. Az alkotók most egy újabb, az előzőnél jóval hoszabb és akciódúsabb, bankrablásokkal és üldözéses jelenetekkel megfűszerezett trailert készítettek a filmhez.

„Az első perctől kezdve az volt a cél, hogy olyan szórakoztató, pörgős, akciódús filmet készítsünk, ami a lehető legszélesebb közönségnek szól, azaz azoknak is, akik tudják ki volt és mit tett Ambrus Attila, illetve azoknak is, akik most, ebből a filmből fogják őt, és tetteit megismerni.” – mondta a film rendezője, Antal Nimród, aki nem csupán a Kontroll-lal lopta be magát a nézők szívébe, de a 2010-es Ragadozók-kal azt is bebizonyította, hogy Hollywood legjobb rendezői között is megállja a helyét.

Ambrus Attila (Szalay Bence) félárván felnőve, zűrös kamaszkort és javítóintézeti éveket hagyva maga mögött, kalandos körülmények között szökött Erdélyből Magyarországra a rendszerváltás hajnalán. Új élete azonban nehezebbnek bizonyult, mint a régi, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy miben jó igazán. Bankrabló lett, aki egyre többet és többet akart.

Vakmerő volt, gyors és alapos. Közel harminc postát, bankot, utazási irodát fosztott ki, és ebből végre úgy élhetett, ahogy mindig is akart. Semmire sem sajnálta a pénzt, miközben mindig egy lépéssel a zsaruk előtt járt, de az utolsó balhé után csattant a kezén a bilincs. A börtön azonban korántsem volt számára az utolsó állomás…