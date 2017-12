Itt láthatjátok Ridley Scott új filmjének, A világ összes pénzének legújabb, magyar nyelvű előzetesét, amelyben Kevin Spacey-t Christopher Plummer váltja. Mint arról korábban mi is hírt adtunk, Kevin Spacey nem szívesen látott ember lett Hollywoodban a zaklatási botrányai kapcsán, egyre-másra kénytelen távozni a forgatás alatt álló filmjeiből, senki sem akar vele dolgozni. Scott Plummert kérte fel, hogy ugorjon be Spacey helyére J. Paul Getty szerepére. Spacey korábbi jeleneteit így újra kellett venni, ezúttal az új színésszel, ami tetemes ráfordítási költségeket jelentett a produkciónak. Scott azonban nem akarta megkockáztatni, hogy a morális elveken túl esetleg a film forgalmazása és Oscar-díjra való esélyei bánják Spacey jelenlétét. Így inkább rövid úton ő is megszabadult a színésztől. A film adatlapján megtekinthetitek a korábbi előzetest is Kevin Spacey-vel.

Tartalom: A 16 éves III. John Paul Getty (Charlie Plummer) a világ leggazdagabb embere, az olajmágnás J. Paul Getty (Christopher Plummer) unokája, igazi aranyifjúként él Rómában. A gyöngyéletnek azonban egy csapásra vége szakad, amikor a fiút elrabolják, és 17 millió dolláros váltságdíjat követelnek érte. John Paul erős akaratú édesanyja, Gail (Michelle Williams) hiába kéri a dúsgazdag nagyapa segítségét, a hírhedten fösvény milliárdos visszautasítja. Az asszony kétségbeesésében Getty üzleti tanácsadójához, az egykori CIA ügynök Fletcher Chase-hez (Mark Wahlberg) fordul, hogy bírja jobb belátásra az emberrablás tényében is kételkedő Gettyt. Az idő fogy, a bűnözők egyre türelmetlenebbek, és bármeddig képesek elmenni, hogy bizonyítsák szándékuk komolyságát…