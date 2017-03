Idén nyáron – egészen pontosan június 22-én – ötödik alkalommal térnek vissza Michael Bay által vászonra vitt Autobotok, A Transformers: Az utolsó lovag-gal pedig a készítők ígérete szerint egy új fejezet kezdődik a kissé már ellaposodni látszó sorozatban. Bár sokat hallottuk, hogy az előző részben bemutatkozott Dinobotok is komoly szerepet fognak kapni a filmben, az eddigi előzetesekben nem igazán találkoztunk velük – A legújabb egy perces TV spoptban azonban végre láthatjuk őket is akcióban. Ráadásképp érkezett még új jelenet is, amelyben a film egyik új szereplőjét, valamint Űrdongót láthatjuk.

A filmhez érkezett már egy rövid szinopszis is: “Az emberek és a Transformerek háborúban állnak, Optimus Prime pedig eltűnt. A jövő megmentésének kulcs a múlt titkai között van eltemetve, a Földön élő Transformersek egy eddig rejtett történetében. A világ megmentésének súlya egy merőben szokatlan szövetség vállára nehezedik: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Űrdongó, egy angol lord (Sir Anthony Hopkins) és egy oxfordi professzor (Laura Haddock). Mindenki életében eljön a pillanat, amikor meg kell mutatnia, hogy igenis számít. Az utolsó lovagban az üldözöttekből hősök, a hősökből pedig gonoszok válnak. Egyetlen világ élheti csupán túl: Az övék, vagy a miénk.”

Transformers: Az utolsó lovag jelenet