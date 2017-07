Már csak 2 nap, és érkezik a mozikba a harmadszorra is megújult Pókember, akit Tobey Maguire és Andrew Garfield után most Tom Holland fog alakítani. További ízelítő gyanánt a stúdió most közzétette a film első 4 percét, aminek középpontjában az ifjú Peter Parker áll, aki kamerájával rögzítette az eseményeket, amelyek végkifejletét az Amerika Kapitány: Polgárháború már láthattuk.

Gőzerővel készül a film kritikája is, ami hamarosan közzé is lesz téve.