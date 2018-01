A Pentagon titkai lett a magyar címe a Meryl Streep és Tom Hanks főszereplésével készült The Post című filmnek, amely a The Washington Post heroikus küzdelmét mutatja be, amelyet az amerikai kormány ellen vívott a vietnámi háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratok” nyilvánosságra hozatala, és közvetett módon a teljes sajtószabadság védelmének érdekében.

A 6 Golden Globe-díjra jelölt film február 22-től lesz látható a mozikban.

Tartalom: 1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató katonai elemző, Daniel Ellsberg (Zach Woods) a The Washington Posthoz fordul.

A női laptulajdonosként még kuriózumnak számító, és az elismertségéért küzdő Katherine Graham (Meryl Streep) úgy dönt, hogy vállalja a kockázatot, és kiáll a sajtószabadság mellett. A bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő, Ben Bradlee (Tom Hanks) egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy a háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratok” nyilvánosságra kerülhessenek…