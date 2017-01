A körök (Rings) – Megérkezett az előzetes A kör folytatásához

Hosszú, várakozásokkal eltelt évek után október végén végre mozikba kerülhet a horrorrajongók körében jól ismert A kör franchise harmadik része, amelyhez most az első előzetes is megérkezett.

A sorozat harmadik részének középpontjában egy fiatal nő áll, aki egyre növekvő aggodalommal figyeli barátját, aki megszállottjává kezd válni a sötét szubkultúrának, amely középpontjában egy videokazetta áll, amely 7 nappal a megtekintése után megöli a nézőit. Amikor már minden veszni látszik, a lány úgy dönt, feláldozza magát szerelméért ám a videó lejátszása során szörnyű felfedezést tesz: Van egy másik film is a filmben, amelyet eddig még senki sem látott..