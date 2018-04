A februárban már közreadott, eredeti nyelvű trailer magyar szinkronos előzetese is befutott, amelyben már kezd körvonalazódni, hogy miről is fog szólni az új rész. 14 év után végre folytatódhatnak a hihetetlen család kalandjai. Bizony, sokat kellett várni, de talán megéri: ismét Brad Bird a toll és a kamera mögött! A család a nyár közepén tér vissza a hazai mozikba!

Tartalom: Az új etapban ezúttal Helen kerül középpontba, így Bobra hárul a feladat, hogy Illanával és Vill-lel megoldja otthon a hétköznapi élet kihívásait. Nehéz változás ez mindannyiuk számára, amit nem könnyít meg az sem, hogy senki nem tudja még mindig, milyen erő is lakozik Furiban. Amikor egy új gonosztevő elméjéből kipattan egy briliáns és veszedelmes terv, a családnak – és Fridzsimennek – ismét egy csapatként kell dolgoznia – ám az sem olyan egyszerű, ha mind hihetetlen figurák!