Debütál a Marvel augusztusban – tehát a Fekete Párduc (február 15.) és A Bosszúállók: Végtelen háború (április 26.) után jócskán – érkező új üdvöskéjének, A Hangya és a Darázsnak az első, egyelőre eredeti nyelvű előzetese! Peyton Reed rendező továbbra is élvezi a Marvel bizalmát – nem csoda, csúcsra járatta A Hangyát -, így helyet foglalhatott a folytatás rendezői székében is, ahol a Thomas, a gőzmozdonyt felcserélte Hello Kittyre! Ezt nevezem ám én termékelhelyezésnek! A premier még messze – augusztus 9. -, addig is itt a trailer, ahol – bár Lang a Polgárháborúban ugyan már belekóstolhatott, de most aztán igazán – megtanul csapatban dolgozni.

Tartalom: Scott Lang (Paul Rudd), alias Hangya, próbál együtt élni – szuperhősként és apaként – tettei következményeivel. Miközben ő el van a maga kis világában, Hope (Evangeline Lilly) és Dr. Hank Pym (Michael Douglas) szembesülnek egy új küldetéssel. Lang-nek újra fel kell húznia a spéci ruháját, és rovarhátra szállni, hogy megtanuljon kart karba öltve harcolni Darázzsal, mert a következő munkához egyedül kevés lesz.