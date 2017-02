A fehér király szinkronos előzetese

Dragomán György nagyon is valós alapokon nyugvó regényéből Alex Helfrecht és Jörg Tittel készített disztópikus filmet. A rendezőpárosnak ez az első nagyjátékfilmje, mindketten a rövidfilmek világából érkeznek, s a brit-magyar koprodukcióban elkészült A fehér királlyal mutatkoznak be. Mellékszerepekre sikerült olyan neveket leszerződtetniük, mint Olivia Williams vagy Jonathan Pryce, a főszerepben pedig az elsőfilmes Lorenzo Allchurch-t láthatjuk. A hazai premier dátuma: március 9. Addig pedig itt a film szinkronos előzetese!

Tartalom: A 12 éves Djata a világtól teljesen elzártan él szüleivel egy disztópikus diktatúrában. Egy napon két ügynök csönget be hozzájuk, akik az apjáért jöttek. A kormány börtönbe zárja a férfit, Djata pedig egyedül marad az anyjával, miközben mindkettejüket azonnal árulónak bélyegzik. A fiú nehezen tudja feldolgozni apja elhurcolását és hiányát, a sok hazugságot és a hirtelen felnőtté válás terheit. Egyetlen remény élteti, méghozzá apjának megtalálása, amiben nagyszülei tudnának neki segíteni. Djata anyja azonban dacosan ellenáll annak, hogy a jó kapcsolatokkal rendelkező anyósától és apósától bármilyen segítséget kérjen. Az édesanya régóta nemkívánatos elem a családban, a konfliktusok pedig a bajban sem enyhülnek…