10 évvel ezelőtt Matt Reeves rendező és J.J. Abrams producer Cloverfield egy igen különös, kézikamerás beállításokkal dolgozó óriásszörnyes filmet mutatott be a közönségnek, ami azóta igazi kult klasszikussá vált.

A Cloverfield Paradoxonban első előzetese igazi meglepetésként érkezett a Super Bowl-ra vasárnap, az eredetileg God Particle címen futott film nem csupán címet, de bemutatót is váltott: a mozibemutató helyett végül a Netflixen kötött ki és a meccs után már elérhetővé is tették az előfizetőik számára.

A Cloverfield Paradoxonban választ kapunk arra, hogy az eddigi két részben látott szörnyek vajon honnan érkeztek a Földre.