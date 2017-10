McG egykor olyan kaliberű filmeket készített, mint a Charlie Angyalai 1-2, vagy a Terminator – Megváltás, ám a 2014-es 3 nap a halálig óta kizárólag sorozatok mellett olvashattuk a nevét – egészen mostanáig.

A bébiszitter (The Babysitter) ugyan szintén nem mozifilm, de legalább egész estét film, amit Mc a Netflix megbízásából készít, és jövő héten, egész pontosan október (péntek) 13-án már meg is lesz a premierje.

A bébiszitter horror-vígjáték középpontjában egy 12 éves kocka srác, Cole (Judah Lewis) áll, aki teljesen belezúgott a bébiszitterébe, Bee-be (Samara Weaving). Egyik este Cole ébren marad, hogy kilesse Bee-t és barátait, amint a jól ismert üvegezős játékot játsszák – ahol rövid időn belül elszabadul a pokol.

A filmben a Disney üdvöske Bella Thorne és Robbie Amell is szerepel.