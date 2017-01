xXx: Újra akcióban filmkritika

Ne b@szakodj a családdal!

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Vin Diesel visszatér Xander Cage szerepéhez, s a tripla-X trilógia legjobb részével lepi meg nézőit, amiért – egye-fene! – a család-fetisizmusát is megbocsátjuk!

Tulajdonképpen nincs semmi meglepő abban, hogy az idén immár az ötödik X-be lépő Vin Diesel ennyit foglalkozik a családdal; merthogy legújabb filmjében bizony az XXX csapatát is összeverbuválja, s legyen bármilyen szedett-vedett a banda, bárkinek elhúzzák a nótáját! S pontosan ez adja a film akciófilmes báját: nem Dieselnek kell egyedül elvinnie a hátán a produkciót – szemben például az első résszel -, bár valljuk be, az említett testrész elég széles hozzá, hogy az angyalszárnyakon kívül bármit elbírjon! Lényeg a lényeg: a több szereplő mozgalmasabb s egyben változatosabb akciókra nyújt lehetőséget, s Diesel sem mai gyerek ám, hogy a film mind a 100 percét egyedül pörögje végig.

Na de azért Dieselt sem kell még temetni, az előzetesben is látható “műlesiklása” mindent visz, s a film nyitánya meghozza a kedvet és az alaphangulatot a produkcióhoz! De mitől más, mitől működik jobban a legújabb XXX etap? A válasz meglepően egyszerű: mert egy percig sem hajlandó magát komolyan venni! Már a felütés előre vetíti a folytatást: mintha egy klasszikus Tarantino-i jelenet elevenedne meg, Samuel L. Jackson tart mézes-mázos beszervező monológot Neymarnak az FC Barcelonából, hogy aztán egy szerelés és lángtenger tegyen pontot az epizód végére.

A sztoritól, mint a hasonló produkcióknál már megszokhattuk, nem megyünk a falnak: eltűnik egy titkos szuperfegyver – mi más? -, amelyet hősünknek kell visszaszereznie egy elit harcosokból álló, mindenre elszánt csapattól, ehhez pedig egy hasonlóan kvalifikált bandát kell toboroznia. Hogy miért pont azokat igazolja le, akiket, az örök rejtély marad – mindenképpen a legendás Xander Cage természetfölötti taktikai érzékét dicséri a választás! -, mindenesetre ütőképes elegy keveredik össze, ami a film végére kellően nagyot szól.

Az xXx: Újra akcióban csak attól lehetne még ennél is jobb videóklip, ha faltól falig akció lenne: szakítana az egyes akciószcénákat összekötő habkönnyű moralizálással és Cage valagának fényesre nyaldosásával – bár tény és való, az előbbit valóban minimálisra csökkentették az utóbbi kedvéért! -, és csak lövöldözésből, kézitusából és robbanásból állna az egész!

Mindenesetre agyament akciókból nincs hiány, s ráadásul Diesel is a szokásosnál jobban kitesz magáért – talán hajtja a kapuzárási pánik: hol síléccel “siklik” a dzsungel fái közt, hol gördeszkán száguld egy meredek szerpentinen, hol pedig az extrém sportok megváltójaként motorozik vígan a hullámok hátán! S micsoda partnerek asszisztálnak neki: Donnie Yen szerencsére nem kíván Jackie Chan nyomdokaiba lépni, de küzdősportos stílusa így is veszettül jól mutat a vásznon, míg Tony Jaa ezúttal más oldalát mutatja be, bár Yenhez képest kissé visszafogottabb a harcok terén. Lehet, hogy ő csak bulizni jött egyet a fövenyes tengerpartra?

Feltűnik a filmben Rory McCann, fogvédőjében a volán mögött legalább akkora állat, akárcsak a Trónok harca Vérebeként, ugyanakkor Cage tripla-X-einek egyik nagy kakukktojása. Vele szemben Ruby Rose leszbije zöld tincseivel és a mindig célra tartó, folyton elsülő, méretes “szerszámával” bizony ott van a szeren!

A film olyan bárgyú szójátékokkal dobálózik (“Milyen szelencétlen vagy!”), hogy az már szinte jó, meg egyébként is, Gesztesi Károly – aki a premier előtti vetítésen olyan barnán jelent meg, mint egy élő “csokicső” reklám! – szinkronhangján bármit mondhat Diesel, az azonnal filmes aranyköpésnek minősül!

Száz szónak is egy a vége: az xXx: Újra akcióban baromi szórakoztató mozi lett, magával ragadó lendülettel, szépen koreografált – bár picit túl közelről fényképezett és persze agyonvágott – akciójelenetekkel. Megnyugtatásul: teljesen érthető, ha idővel elveszíted a fonalat, hogy most Xander Cage vagy Dom Toretto családi sagájának történéseit követed-e éppen nyomon, mindenesetre ha ez a “família kft” koncepció továbbgyűrűzik, akkor a következő Riddick etapban nagy fúria összeborulásnak lehetünk tanúi!

Ha mindenáron valami tanulságot kívánnánk levonni a produkcióból, azt jelen cikk címe szemlélteti, az viszont tény, hogy a durván 100 percre rúgó önfeledt szórakozás után sokkal több nem fog megmaradni belőled a filmből, mint a lángtenger Diesel kopasz búráján megcsillanó visszfénye!

Értékelés: 6/10

A videóklipek forrása: UIP-Duna Film