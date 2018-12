Lengemesék 2 – Tél a nádtengeren filmkritika

Van zsákodban minden jó, konok és lenge zöld manó

Szerző: Bányász Attila (Miner)

A Télapó puttonyából idén zöld manók kerültek a hazai mozik kisuvickolt csizmájába. Amíg azonban A Grincset több tonnányi érzelem temette maga alá, addig Berg Judit lengéit a hó. Mert a legkisebb is számít!

Berg Judit lengemeséi a könyvesboltok polcairól tavaly végre meghódították a szélesvásznat is. A nádtenger békéjét őrző, zöld színű, apró népek utat találtak a legkisebb gyermekszívekhez is a mozik sötétjében, “korhatártalanul”. Az évszakok váltakozására épülő Lengemesék papír alapon már egy ideje feszegeti a saját határait, szárba szökkent oldalhajtásai – kalendárium, szakácskönyv és foglalkoztató füzetek – franchise-zá nőtték ki magukat. A tematikus quadrológia – ami idén kiegészült egy interaktív 5. kötettel is, ebben a gyerekek maguk szőhetik tovább a mesét – két részletben mutatkozik be a filmszínházakban. A történet középpontjában álló Füttyös Vilkó és barátai tavaszi és nyári kalandjait az új rész őszi-téli eseményei koronázzák meg.

Téli berek, nádak, erek

A nádtenger felett beköszönt az ősz. A Locsogó-tó békéjét őrző lények, a lengék, szorgos hangyák módjára készülődnek a télre. Körülöttük a nádas őszi színekbe öltözik, a vándormadarak pedig szárnyaikat bontogatják. Egy Afrikába tartó fecskeraj kér menedéket a lengéktől. Egy ifjú fecske megbetegszik, gyógyszert azonban csak a szomszédos tóból remélhet, ami a lengék számára tiltott terület. A renitens Füttyös Vilkó azonban kész a fióka életének megmentésére, még ha ezzel óriási kalamajkát is zúdít a Nádtenger összes lakójának a fejére.



Legyetek jók, ha tudtok

Az önfejű Vilkó bizony gyakran megy szembe az árral. Azonban ezt nem saját magáért, hanem mindig valaki másért teszi. Egy pillanat alatt képes felülemelkedni a társadalmi konvenciókon a morálisak kedvéért. Ez azonban sok felnőtt olvasó és néző szemében kelt visszatetszést. Moralizálhatnánk afölött, hogy az erkölcsi és a társadalmi törvények miért is különülnek el egymástól, abban azonban mindenki megnyugvást találhat, hogy Vilkó a tetteiért mindig vállalja a következményeket.



A Lengemesékben megkapó és fantáziadús világ bontakozik ki a nádas mélyén, amely egyben közelebb is hozza a gyerekek számára a természetet, a vízparti növény- és állatvilágon keresztül ismertetve meg őket az évszakok körforgásával. A Tél a nádtengeren emellett olyan egyetemes emberi értékekről regél, mint amilyen a barátság, az empátia és az egymás elfogadása. Ez a Locsogó-tónál sem alapállapot, a nádközi népek társadalmi beidegződésén kell változtatni röpke négy évszak alatt, hogy a békés egymás mellett élés ideája megvalósuljon. Mily csekélyke ár ezért egy színehagyott lobonc, nem igaz? Kiemelkedő filmzenével és egyszerű, de nagyszerű animációval zárul a lengék éve!