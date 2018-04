Tűzgyűrű: Lázadás filmkritika

A Transformers kora

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Úgy tűnik, Guillermo del Toro nélkül is lángra kap a Tűzgyűrű. Az már más kérdés, hogy atommáglyának vagy ellobbanó gyufafejnek bizonyul. Tényleg nincs még vége a Transformers korának? Lázadj!

Del Toro tűz helyett inkább vízbe tette a kezét, amit négy Oscar-díjjal jutalmazott a Filmakadémia, így nem is igazán kárhoztathatjuk érte, hogy hátat fordított az egymást gyepáló robotoknak és szörnyeknek. Néha áldozni kell a kultúra oltárán, ugye!

Átadta a rendezői stafétát – a produceri széket azér’ nem – a televíziós sorozatfenomén Steven S. DeKnight-nak, aki a kis képernyő után most először kóstolhatott bele a szélesvásznú formátumba. Olyan ez kábé, mint a lovaskocsi bakjáról átülni egy Maserati kormánya mögé! A végeredmény ehhez mérten “impozáns”: a trendi young adult találkozása a Michael Bay-i apokalipszis mosttal, unalmasan, sótlanul. Nem vállalhatatlanul rossz ez, de egyértelműen a nézőnek fáj, ahogy DeKnight a szamárlétra összes kihagyott fokát lefejeli.

A Törést, az óceán fenekén keletkezett, dimenziók közti átjárót ugyan sikerült lezárni, az emberiség azonban még mindig tart az óriásszörnyek támadásától. Miközben a Jaeger-pilóták új generációja kész a továbbfejlesztett, hatalmas harci robotokba beülni, alternatívaként tesztfázisba kerül egy teljesen új projekt: a pilótákat helyettesítő drónok alkalmazása. Az első részben megismert, azóta magas pozícióba jutott Mako Mori azonban tele van kétellyel a magáncég fejlesztésével kapcsolatban. A fejlesztés vezetője Dr. Newton Geiszler, a zseniális tudós, aki egy évtizeddel ezelőtt közreműködött a Törés lezárásában, és nem mellesleg az ő nevéhez fűződik az első driftelés kaiju-aggyal. Geiszler szuper robotjai azonban több kérdést vetnek fel, mint amennyi megoldást nyújtanak.

Mako Morinak emellett mostohaöccse, Jake miatt is főhet a feje, aki önként fordított hátat a Jaeger-pilótáskodásnak: elcsábította a könnyű pénz ígérete. A rossz társaságba keveredett Jake végül a kadétiskolában köt ki oktatóként, kényszerű pártfogoltja, Amara társaságában. Amikor Sidney-ben egy új, beazonosítatlan Jaeger kezd veszett tombolásba, rá kell döbbenniük, hogy az igazi háború még csak most kezdődik, és ezúttal – külső és belső veszélyek közepette – nekik kell helytállniuk, hogy elkerüljék a genocídiumot.

Már a 2013-as első rész sem a sztorijával vette le a nagyérdeműt a lábáról, így magának a szkriptnek a bejáratott sablonpaneljeit nem is kezdeném ki, bár annyit azért megjegyeznék: négy forgatókönyvíró azért többet is kiizzadhatott volna magából. Ez a franchise – duológia esetén már tekinthetünk így rá – persze nem a csavaros és a jellemfejlődéssel súlyosbított történetről, hanem az egymást csépelő óriásokról szól, ahogy látványosan leamortizálják a másikat és a környezetüket. Újkori gladiátorviadal, harc anyagkifáradásig. Mintha egy város méretű Colosseumban ülnénk.

A Lázadás a rendezés terén vérzik el. Szokás mondani, a stílus maga az ember, Guillermo del Toro pedig az első rész minden pillanatán rajta hagyta a kézjegyét. Nem, nem elég egy blockbusterbe rengeteg pénzt beletolni, és az sem elég, ha a rendező pusztán “felmondja a leckét”. A Marvel erre már régóta rájött, ezért születhetett meg a Ragnarök (kritikánk róla itt!) vagy épp a Fekete Párduc. A stílus jelenti az igazi értéket, ez az a kvintesszencia, amely súlyozni képes egy produkciót. A Lázadás minden téren sablonosnak hat. Középszerűnek. Amelynek a leglátványosabb jeleneténél is küzdeni kell, hogy elnyomj egy ásítást vagy egy-egy percre nehogy bebólintsál. És ha mégis, közben fel sem merül benned, hogy esetleg lemaradtál valamiről.

Ha már adok-kapok, a film első harmadában még csak igazi harcot sem láthatunk, az alkotók alapozzák a nagy semmit. Később beindul a verkli, de nekem hiányoznak del Toro mechanikus gépszörnyei (értsd: Jaeger!), amelyeknek láthatóan súlyuk és erejük volt, a pilóták körül hatalmas alkatrészek forogtak, és minden egyes lépésért meg kellett küzdeniük. Az upgrade-eknek köszönhetően ez változott – egy évtized nagy idő! -, de súlytalanná is válnak tőle a CGI jelenetek. A robot-robot küzdelmek mellett természetesen a klasszikus Jaeger-Kaiju párviadal sem maradhat el. Maga a térélmény sajnos nem olyan átütő, hogy megérje a felárt.

Akaratlanul is vigyorgásra késztetett a film nyitánya: John Boyega megismerkedése a Jaeger-roncsokat guberáló, vagány tinilánnyal. Nem ismerős valahonnan? Nos, egy pillanatra bennem is felébredt az Erő, bár Boyega itt inkább hajaz a laza Han Solo-ra, mint az esetlen Finnre. Nem hittem volna, hogy Boyega színészi teljesítményét valaha is fel fogom hozni pozitívumként bármilyen film esetében is, és lám, most eljött a pillanat: nagyot nőtt a szememben a fickó, Jake figurája – ha nem is kiemelkedő -, de simán viszi a hátán a filmet, még Clint Eastwood “pici” fia is elbújhat mögötte. A film ifjú felfedezettje, az Amarát játszó Cailee Spaeny is szimpi: azt mondjuk nem hittem el neki, hogy egyedül összedobta a saját Jaegerét, de ezt leszámítva kilóra megvett, jobb volt köztük az összhang Boyegával, mint Boyega és Ridley között a Star Warsban, kár, hogy alig látjuk a vásznon, na de majd egy másik produkcióban még biztosan találkozni fogunk vele.

A Lázadás ugyanaz lett a Tűzgyűrű esetében, mint a Feltámadás A Függetlenség Napjánál: egy elkapkodott, felesleges folytatás. Persze a franchise rajongóit még így is kielégítheti, ha ugyanazon az állásponton vannak, mint a filmstúdió: a Tűzgyűrű kimerül az egymást látványosan püfölő óriásokban, egy qrva drága, megalomán Street Fighter-adaptációban. Ez esetben indulhat is a futószalag halálos iramban!

Értékelés: 4,5/10