Sokkal több mint testőr filmkritika

Anyázás helyett kerámiázás

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson közös akció-vígjátékára jó marketing érzékkel húzták rá a Több mint testőr-imázst, nemcsak azért, mert ismét a fehér fickó védi a “feka” seggét, hanem mert ennek a filmnek is központi témája a szerelem. Igen, baszd meg, ez egy szerelmes film!

Na, azért ne tévesszen meg a plakát, nem lesz itt semmiféle buzulás, bár most belegondolva, egy LMBTQ-s buddy movie valóban nagy dobás lehetne, mondhatni, megreformálná a zsánert! Ötletelésből azonban ennyi bőven elég, úgysincs igény az eredetiségre: a Sokkal több mint testőrbe annyi sem szorult, mint keresztény erény az arab terroristába! Sőt, tulajdonképpen ez minden bája: igazi old school akciófilm, régészeti lelet a XX. század végéről.

A sztori szinte elhanyagolható: adott valami fehérorosz háborús bűnös, aki ellen a legendás bérgyilkosnak kellene tanúskodnia Hágában. Két napja van az Interpolnak, hogy eljuttassa emberünket A-ból B-be, ám útközben lecsapnak a konvojra. Így kerül a képbe Michael, a valaha jobb napokat látott, lecsúszott, ex-CIA-s testőr: igyekszik mindent elkövetni, hogy életben tartsa húzódozó ügyfelét, akivel ráadásul korábban ellentétes oldalon álltak, és egy darabban, időre leszállítsa a hágai bíróságra. Hőseink végigdúlják Hollandiát, nyomukat kigyulladt autók, szitává lőtt hullák és elpufogtatott egysorosok szegélyezik.

Kell ennél több? Tulajdonképpen nem. A Rendes fickók tavaly pont azon vérzett el, hogy túlbonyolította a cselekményt, ahelyett, hogy csak úgy hagyta volna sodródni figuráit az árral. Jelen esetben tök mindegy, hogy Reynolds és Jackson két akció között miről dumálnak – akár énekelhetnének is -, felüdülés a csörtéiket hallgatni, még akkor is, ha azok nem viccesek. És tegyük a szívünkre a kezünket: nem mindig azok!

A közös téma – már ha épp nem egymást froclizzák – nem a “pénz, drogok, fegyverek, na meg a bulák“, hanem a szerelem. Michael szerelmi élete a karrierjével egyetemben dőlt dugába valami vélt sérelem miatt, és azóta is neheztel az exére. A bérgyilkos, Darius küldetésének tekinti, hogy partnere magánéletét egyenesbe hozza, közben Soniával, imádott feleségével való eszményi kapcsolatával traktálja. S ha már szóba került Sonia: a film legjobb, legszórakoztatóbb karakterét Salma Hayeknek köszönhetjük, akinek a vásznon töltött minden perce aranyba foglalható! Ő az alteregója Daniel Craig-nek a heti másik mozis premierből, a Logan Lucky-ból, a rendező ingujjába rejtett aduász! Erős női karakter, akinek egyszerűen nem lehet ellent mondani, haragjától félős nyusziként bújik össze Interpol-ügynök, börtönőr vagy cellatárs, trágár megnyilvánulásaitól szende szűzlányként irulnak-pirulnak a matrózok, a kocsmai bunyóban pedig elsőként töri le az üveg nyakát. Három szóval: helyre kis asszonka!

Mögötte nem sokkal vannak lemaradva a srácok: Ryan Reynolds lassan elmehetne komikusnak is, a Deadpoolban nemcsak ezirányú vénáját – vagy aranyerét? – villantotta meg, hanem bizonyította, hogy könnyedén el tud vinni a vállán egy nagyobb költségvetésű produkciót is. Nagyon jól áll neki ez a zsáner, ebben az irányban lenne érdemes építkeznie. Samuel L. Jackson meg Samuel L. Jackson, na! Az örök “feka” a műfajban! Az Utánunk a tűzözön óta nem kapott ilyen testhezálló szerepet akció-vígjátékban!

A film akciójelenetei megközelítik a John Wick-duológia színvonalát, törik-zúzzák az autókat, a kaszkadőröket – le a kalappal a teljesítményük előtt! -, sőt, az Atomszőkéhez (Miner kritikája róla itt!) hasonlóan ide is belefért egy pár lehetetlenül hosszúra nyújtott snitt Reynolds zárt helyen lezavart kézitusáiban, amitől a magamfajta zugkritikusok spontán a gatyájukba élveznek. Jó nézni ezt a roncsderbit, amelynek a nagyobbik része valódi. Ami CGI, azon viszont lett volna még mit csiszolni! Ugyanakkor szinte hihetetlen, hogy mindezt, sztárokkal megtűzdelve, rongyos 30 millió dollárból sikerült összehozniuk!

Ha az akciók ütősek is – a rendező, Patrick Hughes A feláldozhatók 3 forgatása során igazán kikupálódhatott a témában -, stílusjegyeket, egyediséget a megvalósításban is kár keresnünk – rossz terembe ültél; próbálj szerencsét a Logan Lucky-val (Miner kritikája róla itt)! Ez itt tényleg csak egy laza akciófilm, “feketén-fehéren”, amelynél nem kell attól tartanunk, hogy a poénok szánalmas bohóckodásba fulladnak, mint a Pofázunk és végünkben. És nem is annyira trágár, mint amilyennek az előzetes mutatja: a “kurva anyád” – Jackson szótárában csak “mother-fucker” – szinte már-már költői eufemizmusként “köcsöggé” szelídül a magyar szinkronban. Így lesz anyázás helyett kerámiázás! Egy szónak is száz a vége: ha akcióbuzi vagy, ezt a filmet látnod kell, köcsög!

Értékelés: 6/10