SIX pilotkritika

Valami bűzlik Afganisztánban

Szerző: Bányász Attila (Miner)

A Navy SEAL SIX különleges kommandós alakulatával valami nagy (?) GEBASZ történt Afganisztánban. Hogy mi, az a rejtély része, amelyet remélhetőleg fel fog lebbenteni a History Channel új “üdvöskéje”, a SIX, amit itthon az HBO-n követhetünk nyomon.

Walton Goggins feledhetetlen alakját először a Kemény zsaruk című krimisorozatban jegyeztem meg magamnak, amelyben Michael Chiklis partnerét játszotta, akit szintén egy egészen új oldaláról ismerhettünk meg. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, Goggins pedig lelkesen lépdelt felfelé a szamárlétrán, asszisztált mellékszereplőként szuperprodukciókban (Cowboyok és űrlények, Lincoln, G.I. Joe: Megtorlás) és jobbnál jobb televíziós sorozatokban (A törvény embere, Kemény motorosok), legnagyobb sikerét és hírnevét pedig minden bizonnyal Quentin Tarantino mellett könyvelhette el, akinek annyira megtetszett a játéka, hogy két filmjéhez is (Django elszabadul, Aljas nyolcas) leigazolta. Talán valóban eljött az ideje, hogy főszerepet kapjon, meglátjuk, hogy a kitüntetett figyelemmel mihez tud kezdeni.

A SIX alkotója az Apollo 13-ért Oscar-díjra jelölt William Broyles Jr., aki egyrészt maga is veterán, tehát szagolt már életében puskaport éles helyzetben, másrészt több remek, köztük katonai témájú produkciónak is a forgatókönyvírója (Bőrnyakúak, A dicsőség zászlaja), így van némi rálátása a katonalétre. Társszerzőként fia, David is beszállt az írói munkálatokba, akinek ez az első nagyobb filmes projektje, korábban inkább rövidfilmekben működött közre. Némi bizakodásra adhat okot, hogy a Broyles-família 8 részes miniszériáját az a History Channel karolta föl, akiknek a Vikingeket is köszönhetjük, így nagy eséllyel sem a drámában, se az akcióban nem fogunk szűkölködni.

Ezt igazolja a pilot epizód is, amely alig 40 perces volta ellenére is bővelkedik az akciójelenetekben, s világosan látszik, hogy költöttek rá rendesen. A nyitányban a SIX-et láthatjuk bevetés közben, a fegyverek, a jelmezek, a harci helyzet éppoly porosan reálisnak tűnik, mint ahogy azt az alkotók ígérték, s a művér is folyik dögivel, RIP-et (Goggins figuráját) pedig hangsúlyosan mitizálják – mintha Jack Bauer és John McClane figuráiból lenne összegyúrva -, egy kicsit előtérbe tolva karakterét a többiekhez képest. Akció akciót követ, majd rögtön ugrunk egyet az időben, s RIP már Afrikában tevékenykedik zsoldosként – erősítve a Bauer-párhuzamot! -, bár nyilvánvaló, hogy nincs túl jó passzban (á lá McClane)… valami történt Afganisztánban, ami alapjaiban forgácsolta szét a különleges alakulatot.

A SIX azonban mindenképpen a csapatjátékról szól. Így megismerhetjük az alakulat többi tagját is, nemcsak akció közben, hanem a hátországukat is: ez a része a pilot-nak kevésbé meggyőző, valahogy nehezen sikerül azonosulni bárkivel is – talán az unalomig halmozott, minden eredetiséget nélkülöző, forgatókönyvi sablonok teszik! -, az egyik szakállas arc épp annyira válik csak szimpatikussá, mint a másik.

Akkor mozdulunk csak el a holtpontról, amikor RIP-et túszul ejtik (a plakát alapján ezzel talán nem spoilerezek el semmit!), igaz, nem Afganisztánban, hanem Afrikában. A régi csapata egy emberként mozdul, hogy kiszabadítsa, bár RIP felemlegetése némi feszültséget gerjeszt a tagok közt. A helyszín tehát Afrika, bár minden szál Afganisztánba vezet vissza.

A SIX a pilot alapján mérsékelten izgalmas sorozatnak ígérkezik, RIP-et kivéve eddig meglehetősen egysíkú, papírmasé karakterekkel, amelyek azonban persze idővel kinőhetik magukat. A korrekt jelzővel illetnénk az első részt, látszik rajta az anyagi háttér, és hogy nagyon mondani akar valamit, a kérdés csak az, hogy ez a mondandó mennyire fogja érdekelni a nézőket. A célközönségét azért minden bizonnyal kitermeli, azt pedig majd meglátjuk, hogy ez milyen széles befogadóréteget jelent. Attól azonban nem kell tartani, hogy a SIX letaszítja a korábban hullámvölgybe futott Vikingeket a csatorna zászlóshajója címéről. Ahhoz Ragnar Lothbroknak és a fejszéjének is lenne némi ellenvetése!

Értékelés: 6/10

A sorozat itthon az HBO-n és az HBO GO-n már követhető feliratosan, február 5-től az HBO3-on pedig szinkronosan lesz látható!

SIX magyar feliratos előzetes /trailer/