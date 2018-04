Ready Player One könyv- és filmkritika

Tojásvadászat

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Ernest Cline író megalkotta a “Geek-Bibliát”, amely minden gamernek kötelező olvasmány, még úgy is, hogy Steven Spielberg lehengerlő audio-vizuális orgia keretében a vásznon keresztül égeti agykérgünkbe annak tökéletes adaptációját.

Húsvétkor a tojásvadászat kapcsán nem éppen egy számítógépes program jut eszünkbe először. Spielberg legújabb filmjével a paradigmaváltás küszöbére érkezett. Nála a húsvéti tojás határozottan kocka, így nem igazán meglepő, hogy éltől élig simogat meg a nézőtéren minden egyes kobakot. Igen, ez a film nekünk készült! Nekünk, akikből a popkulturális utalások újra lelkesen tapsikoló, csillogó szemű kisgyermeket varázsolnak. Ernest Cline zsenialitása (?) abban áll, ahogy a múltat és a jövőt összemossa egyetlen egységes és működő szerkezetté, Spielberg pedig ebből egy őrjöngő sebességgel száguldó hullámvasutat eszkábál. Ready Player 1? Ha beszállsz, nincs kiszállás!

Kicsomagolás

2045-ben járunk, amikor az emberiség a bolygó után immár önmagát emészti. A világot uraló nihil elől szinte mindenki a virtuális valóságba menekül. Igazi Mátrix-társadalom ez, ahol a bioelem önként hajtja jármába a fejét. Miért is ne, ha a digitális tér az ál-szabadság illúzióját kelti: az lehetsz, aki és ami akarsz. Az életed drága idejét bitcoinra váltva elköltheted sok haszontalan, felesleges és tulajdonképpen nem is létező cuccra, amiről azt hiszed, előbbre visz, de valójában rükvercbe tesz. Hát hogyan is versenyezhet ezzel a színes-szagos szivárványpartival a fekáliaszínű, és -szagú valóság? Hmmm, csak nem ismerős valahonnan?

Wade itt nőtt fel és él az OASIS nevű virtuális valóságban. Ő az a szomszéd srác, akin mindenkinek átsiklik a tekintete. Nincs benne semmi különös, ahogyan a vágyaiban sem: folyik a nyála az OASIS tervezőjének, James Halliday-nek a tojása után. Rossz az, ‘ki rosszra gondol: easter eggről, azaz húsvéti tojásról van szó, az alkotó által a saját alkotásában elrejtett, titkos tartalomról, amely jelen esetben – szó szerint – aranyat ér. Egy egész világot. A győztes mindent visz, ehhez csupán három kulcsot kell megszerezni, amelyekhez rejtvényeken – na meg persze mások avatárjain – keresztül vezet az út. Mindenkinek fáj rá a foga, olyanoknak is, akiknek korántsem fontos a játék tisztasága. Meg maga a játék sem.



Kacsa a nokedlit

Cline egyetlen zsinórra fűzött föl mindent, amit – igazi kockaként – imád és szeret a ’80-as évekből, és azt is, ahogy a virtuális térbe vesző homo sapiens jövőjét elképzeli. Hősei inkább élnek egy másik világban, egy másik világért, míg maga a valóság csak nyűg, a porhüvely idejétmúlt koporsója. Ez lenne a jövő? Ez lesz a jövő! És ezen nem segíthet a kissé alulírt szerelmi szál, hiába öltözteti a főhőst lovagi páncélba és ülteti fehér lóra, ha magát az írót is jobban elvarázsolja a bitekben mért világ. Érdekes, hogy ezzel Spielberg sem igazán tud mit kezdeni, de legalább a regény vérciki dialógusait sikerül gatyába rázni.

Cline könyvében az izgalmas alapötleten kívül elsősorban a történet sodrása az, ami magával ragadó – a magasugrókat elsápasztó logikai bakugrások fölött hunyjunk szemet -, ahogy a mese szövi – a számtalan idézett játék és film alapján – önmagát. És ezért talán az is megbocsátható, hogy az író, gondoskodó anya gyanánt, a szánkba rág mindent. Nekünk már csak nyelni kell.



Betömörítés

Spielberg a szolgai másolás helyett a kreativitásba menekül. Az eredeti regény történetének csupán a vázát tartja meg, és Cline szellemében új virtuális kalandokba kényszeríti hőseinket, amelyek valósággal lemásznak a vászonról. Kétségtelen, hogy a rendező ezekben látott igazán fantáziát, és olyan látványvilágot rendereltetett elénk, amilyet még sohasem láthattunk. Nem is maga a látvány, hanem a képek mindent elsöprő dinamizmusa az, amely magával ránt minket a vászon keretein túl. Az olyan szenzációs megnyilvánulások, mint amikor váratlanul egy filmtörténeti klasszikus díszletei közt találjuk magunkat, teszik fel a habot a tortára. Végül Spielberg csokoládédaraként szórja meg easter eggekkel az egész művet, igyekezvén a populárisabb utalásokkal nem csak a geekek jóindulatát elnyerni.

A sztorivázhoz nem nyúl – miért is tenné, amikor lecsupaszítva egy ifjúsági kalandfilmet kapunk, amely spielbergi klasszikusokat (E.T., Hook, Jurassic Park) idéz. Cline sosem rejtette véka alá, milyen nagy benyomást tettek rá a rendező korábbi filmjei. Hogy pont Spielberg vitte végül vászonra a történetét – ez maga a megvalósult álom!

Ugyanakkor a rendező mintha el is hanyagolná a virtualitáson kívüli világot, aminek tükrében a sebtében összefércelt és szánkba rágott, közhelyes tanulság – a valóság ezerszer jobb hely – kissé hamisan cseng. Mégis, ki választaná egy örökbérlet birtokában a Disneyland-en kívüli hétköznapi valóságot? Hát Spielberg nem! A virtuális valóságon részletekbe menően elpepecsel, míg a valódi világ belefullad saját szürkeségébe. Közben elsikkadnak olyan fontos kérdések, miszerint létrejöhet-e teljes értékű (baráti vagy szerelmi) kapcsolat személyes (face-to-face) kontaktus híján vagy hogy hogyan lehetne kiganézni a pöcegödörré változtatott bolygót.

Az avatárok valódibbnak, emberibbnek tűnnek, mint a mögöttük álló személyek. A Bates Motelben bemutatkozott Olivia Cooke harcos amazon bőrébe bújik, aki digitalizált szüfrazsettként iskolázza le Tye Sheridan meglehetősen halványra sikerült főszerepét. Mark Rylance újfent bizonyítja, milyen remek színész, akinek az idő sem akadály, miközben Ben Mendelsohn bizonytalan botladozása a bináris senkiföldjén csaknem kínos.

Madarat tolláról

A Ready Player One egy korrekt, látványos popcorn mozi, részleteiben olykor egészen zseniális megoldásokkal. Lehetett volna forradalmi is, ha az első egészestés VR-moziként kerül bemutatásra. Talán majd Cameron az Avatar-folytatásban meglep ezzel minket.

Akinek bejön a film, az semmiképp se mulassza el a könyvet sem. Érhetik meglepetések, mivel Spielberg teljesen más úton indult el, mint az író, Ernest Cline, még ha a végére mindketten ugyanoda is jutnak. A könyv az Agave Könyvek kiadásában jelent meg, borítóján a moziplakáttal, de hogy miért kerülhetett rá a hátoldalára az előzetes (!) korhatár-besorolás, nem csupán rejtély, de meglehetősen ronda is. No de sebaj, a tartalom a lényeg, a korábbi kiadások pixeles borítótervei mindenesetre vonzóbbak!

A regény mozivászonra való adaptálása tökéletesen sikerült, mondhatni, Spielberg (alsó madár)fogást talált Cline tojásán. Ha Ti is kézbe vennétek, irány a mozi és a könyvesbolt! Sosincs késő egy kis húsvéti tojásvadászathoz!

Értékelés: 8/10