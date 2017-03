Páncélba zárt szellem (2017) filmkritika

Szellem a palackban

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Scarlett Johansson két Marvel-film között még testhezállóbb jelmezbe bújtatta idomait, hogy eljátssza a kultikus anime, a Páncélba zárt szellem filmadaptációjának főszerepét. A víg özvegy szárnyaszegett lélekké transzformálódása tökéletesen sikerült, a kérdés most már csupán az: kiszabadul-e a szellem a palackból?

Régóta várták már a rajongók, hogy Osii Mamoru 1995-ös, azonos című kultklasszikus animéje – amely Siró Maszamune mangája alapján készült – megfilmesítésre kerüljön, még ha némi botrány is kerekedett a főszereplő kiléte körül. Sokan kifogásolták Johansson személyét, Hollywood „kifehérítési” (whitewashing) mániájának – más rasszhoz tartozó karaktereket is fehér emberként ábrázolnak a vászon! – legújabb példáját látva benne, ám a lényeget Max Landis forgatókönyvíró fogalmazta meg, aki szerint Johansson személye jelentette a garanciát a producerek szemében a film sikeréhez: valójában az ő leszerződtetése adott zöld utat a projektnek a stúdió berkeiben. A végeredményt elnézve pedig megnyugtatásképp közölhetem: a színésznő nem elvett, inkább csak hozzátett a főszereplő Őrnagy karakteréhez, megfelelően árnyalva azt, és a 10 millió dolláros gázsijának minden centjéért megdolgozott. S mindezt csaknem meztelenül – nem mintha túlzott szemérmességgel vádolhatnánk A felszín alatt című produkció után!

A Páncélba zárt szellem anime mind tartalmilag, mind technikailag megelőzte a korát: egy egészen különleges, részletgazdag jövőképet vetített elénk egy olyan társadalomról, ahol az ember lassanként elveszíti az önazonosságát, az újabb és újabb, tökélyre fejlesztett kibernetikus protéziseivel földhöz láncolja magát, bezárva egy tetszés szerint variálható géptestbe, amelyben lélektelenül visszhangzik a kérdés: ki vagyok én? Mindezt a kornak megfelelően megrajzolva, ma már ugyan picit avítt, de még mindig magával ragadó formában. Időtálló alkotásként a cyberpunk irányzat úttörőjének tekinthetjük, amely hihetetlenül erős atmoszférával, még mindig időszerű mondanivalójával és mélyreható filozófiájával számos szívet és (a test börtönébe zárt) agyat meghódított.

A filmes változat egyszerre idézi meg az animét, s szolgál számos meglepetéssel a rajongók számára is. Az alaptörténet nem sokat változott: a mezein csak Őrnagyként (Johansson) nevezett, egyedi fejlesztésű humán-kiborg hibrid a 9-es részleg titkos osztagában kamatoztatja különleges képességeit. Az állami projektekbe, köztük a 9-es részlegbe is bedolgozó Hanka Robotics nagyvállalat vezető tudósait valaki sorban likvidálni kezdi, amit az Őrnagy és kis csapata nem néz jó szemmel. Ám ahogy egyre közelebb ér a rejtélyes merénylő valódi kilétéhez, úgy kérdőjelezi meg a saját személyiségét.

Szemben az animével a filmváltozatban másra helyeződik a hangsúly, bizonyos szempontból leegyszerűsödik a klasszikus történet. Ugyanakkor a karakterek motivációi jobban alátámasztásra kerülnek, ezáltal saját világukban is hitelesebbé válnak a figurák. Új jelenetek kerülnek be a történetbe, illetve a klasszikus epizódok új formába öntve szolgálják a nagy egészet. Ezáltal azok számára is teljesen élvezhetővé válik a film, akik nincsenek képben e disztópia kapcsán. A lélektelenül eldarált, életszerűtlen nagy monológok helyet sem kaptak az új forgatókönyvben, helyette valódivá fabrikált dialógusok vezetik a nézőt a „nagy igazságokhoz”, és az ismerősen is ismeretlen befejezéshez. Messze nem tökéletes adaptáció – és a „Vége” főcímhez közeledve egyre inkább így érezhetjük! -, de átkozottul közel áll hozzá, hogy az legyen! S ez elsősorban a hangulata miatt van így, amely nem egyszerűen megidézi az animét, de túl is mutat rajta!

Az atmoszféra megteremtésében természetesen nagy szerep jut az elképesztő látványvilágnak, amely hol a Szárnyas fejvadászból, hol az eredeti japán rajzfilmből, hol pedig a Mátrixból merít, máskor pedig olyan eredetiséget vonultat fel, amelyet a reklámfilmjeivel és a Hófehér és a vadász fantasyba oltott mesefilmjével befutott Rupert Sanders rendezőről fel sem tételeztünk volna. Különösen tetszik a virtuális tér megvalósítása a Merülés során, a bitekre széteső „emlékekkel” és a celebrémálomba tenyereléssel. Sanders egyvalamiben nem hazudtolja meg magát: erősségei jelen esetben is az akciószcénák, amelyek gyönyörűen alkotnak kerek egészet a vizuális effektekkel. Ebből fakadóan a filmet minél nagyobb vásznon (IMAX) érdemes megtekinteni, és ez esetben még a térélmény (3D) is a helyén van.

Scarlett Johansson sokat tett hozzá az Őrnagy figurájához, ami révén olyan közel kerülhetünk a karakterhez, amilyen közel még egyszer sem. A dán Pilou Asbæk formája meg az Őrnagyhoz legközelebb álló kollégáját, Batou-t, aki talán azért keresi a hibrid társaságát, mert mellette protézisekkel teli aggatva is embernek érezheti magát. Takeshi Kitano telitalálatnak bizonyul Aramakiként, aki a 9-es részleg vezetője, s nagyobb szerep jut neki a filmben – vétek is lett volna elpocsékolni Kitano tehetségét egy rutinszerepre! -, mint az animében. Dr. Ouelet ezúttal szoknyát ölt, a nagyszerű Juliette Binoche már a nyitójelenetben megelőlegezi a belé vetett bizalmat: finom gesztusaival alig néhány perc alatt felvázolja nekünk a karaktere jellemét, amelyet a későbbiekben már csak finomhangolnia kell! Michael Pittet a Gengszterkorzó óta kedvelem, most is egy hasonlóan karizmatikus figurát kell eljátszania, csak jóval kevesebb játékidővel.

A Páncélba zárt szellem korrekt adaptációként kerül be a filmtörténelembe, kissé elnagyolt, és némileg átértelmezett mondanivalóval, amerikanizálva és blockbuster-esítve, hogy jobban essen hozzá a popcorn és a kóla. De nincs ezzel baj, mert még így is az év eddigi legkellemesebb sci-fi élménye, legalábbis a májusi Alien-folytatásig, amelytől aztán ezt a titulust szintén elhódítja majd az októberben érkező Szárnyas fejvadász 2049. A Páncélba zárt szellem esetleges sikere megágyazhat a másik kultikus anime-adaptáció, az Akira útjának a széles vászonig. S talán akkor kiszabadul végre az a bizonyos szellem a palackból.

Értékelés: 8,5/10

