Paddington 2 filmkritika

Dutyi maci

Szerző: Bányász Attila (Miner)

A Londonba szakadt, végtelenül udvarias medvebocs visszatér, hogy esetlen csetlés-botlásával ismét elvarázsoljon gyereket és felnőttet egyaránt. Főszerepben megint a brit miliő és persze a csacsi, öreg bohó medve!

Három évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ez a piros kalapos, kék kabátos, ágrólszakadt kis bocs ilyen otthonosan berendezkedik majd nemcsak a brit fővárosban, hanem a szívemben is. De beköltözött, ez ellen nincs mit tenni, bármennyit is áskálódik ellene Mr. Curry – tudjátok, a Brown-család szomszédja, aki mindig is ferde szemmel nézett derék mackónkra, és aki az első részben oly reménytelenül beleszeretett Nicole Kidman taxidermiás karakterébe. Mr. Curryn kívül azonban mindenki más az utcában szívébe zárta a perui migránst: a nyűgös postáskisasszony, a továbbtanuló szemétszállító, a feledékeny doktor, a magányos ezredes, a jóravaló újságárusnő, de még a közelben kóborló eb is. Nem csoda: bocsunknak mindenkihez van egy kedves szava, és valóban oda is figyel a másikra, nemcsak a felszínes udvariasság vezérli. Erre tanította Lucy nénikéje!

Paddington elérkezettnek látja az időt, hogy a néni közelgő születésnapjára valamilyen formában megköszönje azt a tengernyi szeretetet és önfeláldozást, amit tőle kapott: Mr. Gruber régiségboltjában keres számára megfelelő ajándékot. Mivel Lucy néni legfőbb álma, hogy eljusson Londonba, nem valósulhatott meg, Paddington úgy határoz, hogy a várost viszi el a medveotthonban tartózkodó nénikéjéhez.

Gyönyörűen illusztrált kihajtós könyvre bukkan a régiségek között, amely London főbb nevezetességeit mutatja be. Derék mackónk kinézi magának az egyediségéből fakadó “drágaságot”, és munkát vállal, hogy összegyűjtse rá a pénzt. Nem is sejti, hogy a könyvre szemet vetett valaki más is, és nem éppen törvényes keretek között meg is szerzi. Mi több, a gyanút Paddingtonra tereli, aminek folyományaként a maci hűvösre kerül. Miközben Brownék kétségbeesetten nyomoznak a tolvaj után, Paddington megreformálja a brit büntetés-végrehajtás intézményét. A rózsaszín rabruha és a marmelád koszt csupán a kezdet!

A film nyitójelenete, amely visszarepít néhány évnyit a legsötétebb Peruba, azt sugallja, hogy talán Paddington származásáról lebben fel a fátyol, de a szcéna valójában Lucy néni és Pastuzo bácsi önfeláldozását állítja középpontba, amely a film végével gyönyörű szép keretes szerkezetet ad a történetnek. A megindító fináléban pedig még a könny is kicsordul, úgyhogy tessék legalább egy 10-es csomag papírzsepit a zsebbe, egy marmeládos szendvicset pedig a kalpagunk alá rejteni. Mindkettőre szükség lehet!

Paddington nem hazudtolja meg magát, burleszkszerű helyzetkomikummal üzen hadat a rekeszizmainknak. A maci hol ablakot, hol rabruhát mos, hajat nyír, az esti mese után érdeklődik a fegyőrnél vagy épp panaszt tesz a börtönkosztra a helyi nehézfiú szakácsnál, a következmények minden esetben fergetegesek. A Brown-családot most fájóan elhanyagolja a sztori – bár Mr. Brown megint kap egy szenzációs flashback-et a múltból -, helyettük leshetünk be a kóterbe. A vizuális trükkök, vágások és átmenetek szemet gyönyörködtetőek: babaház helyett most egy börtönmakett elevenedik meg, de rendkívül kreatív megoldás keretében lépünk be a kihajtós könyv lapjai közé, miközben életre kel körülöttünk London papírmasé világa.

A Paddington folytatása tud újat mutatni, bár nem biztos, hogy minden szempontból minőségi változásról számolhatunk be. Brendan Gleeson szakácsa a börtön szín legjobb karaktere, de rajta kívül mindenki más kétdimenziósan simul bele a háttérbe. Hugh Grant viszont brillírozik: a Felhőatlaszhoz hasonlóan egyszerre több karakter bőrébe bújik bele – ő a Paddington Olaf grófja -, amit láthatóan nagyon élvez, a stáblistába ékelt musical betétje pedig mindent visz. Az olykor maróan önkritikus alakítása magasan az előző rész antagonistája – Nicole Kidman – fölé emeli. A Paddington 2 sok karaktert mozgat, így nem igazán jut elég vászonidő mindenkire. Ezt leginkább a Brown-família sínyli meg.

Kismackónk megjárja a tehetetlenség és az elfeledettség poklát, miközben zseniálisan találja fel magát még a legelkeserítőbb helyzetek közepette is. Rejtély, kincskeresés, nyomozás, látványos akciók és sok humor! Mi pedig boldogan, könnyezve-kacagva veszünk el a ködös Albionban, ahol jótékonyan borul ránk a kék esőkabát, a fejünkön hetykén áll félre a piros kalap, miközben egy meleg medvemancs simul a tenyerünkbe. Ugye leszel a barátom?

Értékelés: 8/10