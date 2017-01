Egy kutya négy élete filmkritika

Nem minden kutya a mennybe jut?

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Egy újra és újra reinkarnálódó eb keresi a kutyalét értelmét Lasse Hallström családi mozijában, amelynek – kutyabarát témája ellenére –a bojkottjára szólít fel a PETA állatvédő szervezet. A kutyafáját!

A háromszor Oscar-díjra jelölt Lasse Hallström nem először készít kutyás filmet, a Richard Gere főszereplésével készült Hacsi, a leghűségesebb barát című, szintén család-, és állatbarát alkotásával már a kutyások szívébe lopta magát. Az Egy kutya négy élete plakátja önmagáért beszél, itt szem nem marad szárazon, ezt ígérik a reklámfelületekről visszabámuló kutyaszemek. Nyilvánvalóan hatásvadász, ahogy maga a film is az, de aki beül erre az alkotásra, az tisztában van ezzel, mondhatni, a 100-as papírzsepi az alapfelszereltség része kell, hogy legyen. Ugyanakkor a film nemcsak könny-, és szívfacsaró jelenetekből építkezik, fontos eleme a humor – s szerencsére ez található túlsúlyban! -, amelybe lépten-nyomon, akárcsak a játékos kölyökkutyákba, folyton belebotlik a néző.

Hallström azonban nem lenne az, aki, hacsak egy egyszerű kutyás filmet csinált volna, nála – állat ide vagy oda! – helyet érdemelnek az emberi drámák, s jelen opusznál rögtön négy lehetőséget is kap, hogy belecaplathasson a lélekbe. Na nem túl mélyenszántó kirándulások ezek, a szűk játékidőhöz mérten csupán a felszín kapargatása, s persze erősen áthatja a négylábú jelenlét.

A főszereplőnk egy kutya – minő meglepetés! -, aki életeken át keresi a nagy MIÉRT-re a választ, miközben a Nicsak ki beszél most! stílusában narrálja végig a vele történteket. Kutyaszemmel sem sokkal másabb ez a világ, bár megmosolyogtató bizonyos alapfogalmakra a rálátás, de ahogy a Holt Költők Társaságában elhangzik, néha érdemes más nézőpontból is megvizsgálni az élet dolgait. Az első (sztori szerint a második, valójában öt élet kerül bemutatásra!) és az utolsó életben kapunk egy emberöltőre szóló kutya-gazdi barátságot, szüneteltetett szerelmet és a Családi kört megidéző drámát, míg a közbeiktatott két élet inkább töltelék jellegként tűnik föl, mintha túl soványnak találták volna az alkotók az eredeti történetet, nosza írjunk még hozzá két epizódot. Pedig korántsem így van, irodalmi alapanyag szolgáltatja a sztorit: W. Bruce Cameron nálunk is megjelent, azonos című regénye.

A „töltelék” részeknél a fő hangsúly a magányon van, mindkét gazdinak – egy özvegy rendőrnek és egy egyetemista lánynak – a napjait aranyozza be a derék eb, „aki” társ a társtalanságban, miközben hol életeket ment, hol pedig pont ezt az egyedüllétet – előbb közvetlenül, azután közvetve – szünteti meg. Kutyusunk minden életében tanul valami újat, s vele együtt mi is tanulunk valamit őróla, s ez a kölcsönös egymásra hatás mélyíti el érzelmeinket irányában annyira, hogy a végére a nézőtér egy emberként szurkol neki, hogy beteljesíthesse a sorsát, bármi legyen is az!

A filmben ezúttal Dennis Quaid, Britt Robertson (Holnapolisz) és John Ortiz (Halálos iramban 6) asszisztálnak a négylábú főszereplőknek, és remek a belépője K.J. Apának (ő játssza az egyetemre készülő Ethant) is a szélesvászonra. Quaid a szegény ember Robert Redfordjaként tűnik föl, öröm őt újra a moziban látni. Az idén 27 éves Britt Robertson ismét lenyűgöz – bár nincs nagy szerepe! -, hogy milyen természetesen áll még mindig neki a tizenéves báj.

A film nem mentes a botrányoktól: az amerikai állatvédő szervezet, a PETA a film bojkottjára szólítja fel az embereket. Kiszivárgott ugyanis egy kulisszák mögötti videó a forgatásról, ahol a rendőrkutyát játszó németjuhásznak nem nagyon akaródzik belemenni a medencébe, s a kétségbeesett kapálódzása ellenére is beleerőltetik a vízbe. Bár próbálták a jelenetet kimagyarázni, a videó magáért beszél. A stúdió szerint egy állat sem sérült meg a felvétel során, mindegyik kutya ép és egészséges, a kiszivárgott jelenet pedig manipulált. Ennek ellenére elhalasztották a film múlt hét szombatra tervezett amerikai díszbemutatóját, ami viszont egyáltalán nem befolyásolta magát a tengerentúli premiert.

Nemrégen láttam egy karikatúrát, amelyen egy kutya és egy gazdi üldögélt egymás mellett a vízparton. A gazdi feje fölött nyílt gondolatbuborékban csupa elvont emberi dolog káosza volt látható, olyasmik, melyekre egy átlagember általában gondol és vágyik. A kutya gondolatbuborékjában ezzel szemben maga a kép volt újra leképezve: az adott pillanat, a gazdival való ücsörgés a vízparton. Azt hiszem, ez a kép mindent elmond, s mintegy zanzásítva összefoglalja az Egy kutya négy élete mondanivalóját is. A cikk címében feltett kérdésre a válasz: igen, minden kutya a mennybe jut. A kutyamenny azonban minden kutyának ott van, ahol szeretik: a gazdája oldalán.

Értékelés: 6/10