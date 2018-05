Deadpool 2 filmkritika

Bár k*rvára nem érdemlitek meg

Szerző: Bányász Attila (Miner)

A Deadpool 2 minden idők legjobb Deadpool-filmje. Star Wars-analógiánál maradva ez persze csak a következő Deadpool-filmig lesz így.

Ryan Reynolds ráérzett a siker ízére: vörös pizsamába bújva altesti poénokkal járatja csúcsra a karrierjét. Na meg pergő nyelvvel! Segghelyet csinálva a képéből. Amibe mindig jó beleülni. Így lesz ő igazi “szájhős”, aki új filmjében a női… lélek mélyére hatol. Vagy katanával a férfiak veséjébe. Bár odabenn már úgyse számít. Mert csak-zabálni-jó alien-ként lassan a szívedbe rágja be magát, és Te szerelembe esel. Beleszeretsz, miközben a késsel brutálisan kiforgatott hangszálaid húrjai meg-megpendülnek (a röhögéstől), midőn Deadpool jobbik természetével lágyan megérinti őket. Köszönjük, Mr. Lincoln! Ez kurvára szép volt! Ezért jár az autó!

Deadpool, a tiszteletlenség élő szobra, aki egy jó poénért nem rest még saját magát sem valagba rúgni, reinkarnálta magát Ryan Reynoldsként a vászonra. Soha jobbat nem tehetett volna: a mi rendkívül sekélyes univerzumunkban, amely Setét Toronyként fogja össze a többi – DC, Marvel, Középfölde és még sorolhatnánk – multiverzumot, bizony ez egy amúgy rendesen elbaszott frigynek bizonyult, ami tisztára mosta a mi fekáliaszagú Zöld Lámpásunkat. Reynolds jó köpönyegforgatóként színt váltott, és a saját feje után menve altestájon – gyk.: a golyóinál – megragadva cibálta át Deadpoolt a képregény-világból a filmvászon Marvel-koptatta szövetére. Nem csoda, ha a nézőnek ezek után még a szeme sem áll jól. Uszkve X-ben!

Deadpool két éve bizonyította hollywoodi létjogosultságát, és olyan eredettörténetet csapott le az asztalra, amelytől minden makk kibújt az előbőr alól, még azoknak is, akiknek nincs (bőre vagy makkja). Éhes disznóként vetette rá magát mindenki a Szent Szerszámra, és Deadpoolt piedesztálra emelve hordoztuk körbe, véres kardként a képregény-adaptációk dömpingjében. A folytatásnak egyértelmű volt a receptje: még több lóvé, látványosabb akció, és lehetőleg kibebaszott sok humor. Bónuszként kaptunk még egy tehervagonnyi érzelmet is, persze Deadpoolosan kifacsart és fingszagú formában. Tessék csak a magadévá tenni! Szívküldi!

Mert egy szörnyetegnek is lehet szíve! Ezt már az első etap eltanulta a Disney-től. Deadpoolét történetesen Vanessának hívják. És ha ez a szív épp a boldogságtól dobog, annak robbannia kell… ha mástól nem, hát legalább egy shotguntól! Aminek aztán egyenes következménye ez az egész Halálos iramban-filozófiás, Szupercellába oltott Terminator-sztori, csipetnyi Leon, a profi, valamint keserédes Ghost-utánérzéssel megbolondítva. Rottyantott unikornis-chimichanga, Deadpool-módra!

A poénokat meg az első rész szeneslapátja után ezúttal kotrógéppel hordták össze Deadpool mókatárába: a popkulturális utalások, a kikacsintások, az easter eggek és a cameók egymást érik. A groteszkbe hajlóan szatirikus, gyilkos humor senkit sem kímél, legironikusabb saját műfajával, sőt, önmagával szemben. Épp ezért nehéz fogást találni a Deadpool 2-n, mert paródia is egyben, amely lelkesen rúgja az öngólokat. Mit is kezdhetsz valakivel, aki beleszarik a saját szájába? Naná, hogy piedesztálra emeled!

Szóval így lesz a Deadpool 2 egy – szó szerint – sírva röhögős, ugyanakkor megdöbbentő produktum, amely még képes újat is mutatni. Mert ki várna egy alpári vígjátéktól megindító érzelmeket? Egyáltalán: hogy a picsába jönnek ide azok? És mégis koherens egésszé gyúrják ezt a dramaturgiailag nagy rakás szemetet, amelyet különböző idősíkokba vágva próbálnak trendivé varázsolva a szánkba gyömöszölni. Összeáll. Lenyel. Jobb híján kipufog.

A helyzet az, hogy Josh Brolin egyszerűen kurvára menő, alig várom, hogy Señor Sicarioval kettecskén a kartellek vérébe fullassza a kábszer kereskedelmet a mexikói határon. A Marvel is hasonlóra juthatott vele kapcsolatban, talán ezért is maszkírozták Thanos-ként egy végletekig elszorított, magömlésre kész pöcsfejnek. Dominó kapcsán meg a lófasz se’ gondolta volna, hogy a mázliból csinálják a leglátványosabb szuperhős-képességet. Mer’hogy a Deadpool 2 bizony látványban is odabasz, ahogy azt a vörös pizsamás Reynolds megígérte a film előzetesében.

Szóval a második etap kötelező, ha már az első is bejött. Papírzsepi mindenképp legyen nálad, ha – így vagy úgy – elcsöppennél, meg ugye a könnyeidet felitatni a röhögéstől, de lehetőleg ne ugyanabba a darabba, pfúj! Szelektálj, ahogy azt Deadpool teszi a levágott testrészekkel! És gondolj arra: egyszer minden móka véget ér – a jobbak arcra élvezéssel -, de a mennyországban legalább minden faszi Ryan Reynolds, és megállás nélkül szól az A-ha! “Taaake ooon meee“