Szerző: Bányász Attila (Miner)

A trilógia befejező részében hőseink egy fallal körülzárt betondzsungelből szabadulnának. Vajon kitalálnak-e James Dashner történetének útvesztőjéből?

Thomas és bandája messzire jutott a Tisztásról. Olyan messzire, amelyet még maga az író, James Dashner sem láthatott előre, amikor hirtelen ötlettől vezérelve belevágott az újkori Legyek Urába. Az alapfelütés nagyszerű volt, young adult regénye engem is megvett kilóra: sodort magával a lendület, mindig történt benne valami – ezt a filmnek is remekül sikerült megidézni -, és izgatott a rejtély. Mi a fenéért vannak ezek a fiatalok elzárva a világtól? Egészen addig, amíg – nesze semmi, fogd meg jól! – körvonalazódni nem kezdett a “megoldás”, ami rögtön érdektelenné is tette számomra a sztorit: adott valami vírus, amely megtizedelte a Föld lakosságát, és maroknyi immunis hősünk jelenti a reményt. De miért is voltak az útvesztőbe zárva?! E kérdésre mind a mai napig nem kaptam egyértelmű és megnyugtató választ. Csupán valami ködös és homályos magyarázatot holmi tesztről, de nem igazán tiszta számomra, mire is ment ki a játék. Mintha két külön történetet néznénk, amelyet csak a szereplők kötnek össze. A Tűzpróba aztán nemes egyszerűséggel kukázta is ezt a momentumot, megelégedve annyival, hogy hőseink és a történetük kinőtte magát a labirintus falai közül.

Lényeg a lényeg: Thomasék futnak, hol a saját, hol mások életéért, előbb át az útvesztőn, majd a lendületből mit sem veszítve keresztül a sivatagon, a poszt-apokaliptikus filmek összehordott és greenboxra hányt díszletei közt, végül az utolsó városba be, majd onnan ki. Mindeközben nyomukba erednek zombiszerű őrültek meg a hol jó, hol rossz színben feltűnő nagyvállalat emberei (Resident Evil), alázuhanunk pókhálósan szilánkos üveglapra (a Jurassic Park elveszett világa), vonat után száguldozunk Halálos iramban vagy épp buszt reptetünk csak amúgy Kardhalasan. Mintha Wes Ball rendező összeszedte volna a kedvenc témáit és akciójeleneteit, és saját szájíze szerint újraforgatta volna mega-trilógiájában. Akár címkét is ragaszthatnánk rá, ahogy az a nagy művészeknél dukál: Ball Útvesztő korszaka!

Ez a képlékeny miazma értő kezek között mégis koherens történetté áll össze, amely abból fakadóan, hogy pörög, egészen szórakoztató és élvezetes. Tipikus popcorn mozi, amelynek a trilógia nyitófilmjével elsőfilmes rendezője az utolsó etapra ráébred a mellékszereplők fontosságára, így hagyja színészeit egy kicsit játszani. Egymásra hatni. Mindjárt nagyot nő szemünkben Thomas Brodie-Sangster a borzas Newtként, Ki Hong Lee a megtörhetetlen Minhoként vagy Kaya Scodelario a csapattól galaxisokra eltávolodó Teresaként, igaz, mindez nem minden hátsó szándék nélkül való. De legalább a rendező továbbra is következetesen kerüli a tinifilmek szirupos megoldásait, a szerelmi háromszög szinte láthatatlanul feszül a szereplők között, és egy pillanatra sem remeg meg a keze, ha párkaként nyisszantania kell az ollóval. És ezekért csak hálásak lehetünk neki!

A látványra nincs panasz, a speciális effektek világából átigazolt rendező itt igazán elemében érzi magát. Fanyaloghatunk az újrahasznosított akciójeleneteken, de tény, hogy jól koreografáltak és remekül mutatnak a vásznon, nem beszélve arról, hogy a végletekig elmennek: nincsenek agyonvágva, így egy snittben láthatjuk, hogy az autóról a vonatra átugró alak valóban a színész – Dylan O’Brien balesetet is szenvedett, aminek következtében egy évig állt a forgatás -, illetve a kamera lerázhatatlanul követi a szereplőket akkor is, amikor a mélybe vetik magukat. A film operatőri munkáját, ahogy minden útvesztő esetében, Pados Gyula végezte, továbbra is kiemelkedően.

Dylan O’Brien “bököttként” sokkal de sokkal hitelesebb, mint amerikai bérgyilkosként, hiába, na, ez az ő filmje: Thomas karaktere köré van felhúzva az egész történet! Aidan Gillen viszont a Trónok harca óta szerepben maradt, képtelen kizökkenni Kisujj figurájából, aki összehúzott szemmel most is a kiskapukat – a Hold Kapuját? – fürkészi. Walton Goggins is felvillantja rövid időre mindkét arcát, Barry Pepper (Vince) és Giancarlo Esposito (Jorge) viszont ezúttal háttérben maradnak.

A Halálkúra nem tervezi megváltani a világot – még a sajátját sem -, de Az útvesztő Saga lezárásaként megáll a maga lábán. Szórakoztató produktum, jó fejlődési lehetőség egy szárnyait próbálgató blockbuster-rendezőnek, akitől legközelebb némi eredetiséget várnánk el. Meg a néha bosszantóan tátongó lyukak befoltozgatását a szitásra koptatott forgatókönyvön. Thomasék pedig még egyszer a nyakukba szedik a lábukat, mert ez a széria is olyan, mint a cápa: csak addig van benne élet, amíg mozgásban van.

Értékelés: 6/10