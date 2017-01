Az éjszaka törvénye filmkritika

Gézának nem áll jól a gengszterkor

Szerző: Bányász Attila (Miner)

Ben Affleck rendezett magának egy gengszterfilmet, ám az 1920-as évek legalább olyan elnagyoltan állnak neki, mint a túlméretezett öltönyei. És mit várhatunk egy olyan produkciótól, ahol még a jelmezek sem passzolnak?

Benjamin Géza Afflecknek a Hideg nyomon, a Tolvajok városa és Az Argo-akció után Az éjszaka törvénye a negyedik nagyjátékfilmes rendezése. Filmjeinek impozáns listájába jelen opusz rondít bele: az átok ’20-as évekbe bizony beletörik Géza bicskája! Pedig korábbi rendezését anno mi az év legizgalmasabb, a Filmakadémia pedig a legjobb filmjének (Oscar-díj) választotta! Vajon a “megbízható rendező” imázsa, akire, ha valami újba fog, érdemes odafigyelni, most darabokra hullik?

Mint Affleck minden filmje, a mostani is adaptáció: a történet Dennis Lehane író tollából származik, akit a 2000-es években fedezett fel magának Hollywood, s azóta előszeretettel fordulnak hozzá (Eastwood – Titokzatos folyó, Scorsese – Viharsziget, Roskam – Piszkos pénz) alapanyagért. Mi több, Affleck rendezőként való debütálását (Hideg nyomon) is egy Lehane-sztorinak köszönheti. A forgatókönyv adaptálását maga Affleck végezte; nincs ebben semmi kivetnivaló, Gézának ebben is van gyakorlata, Az Argo-akciót kivéve valamennyi korábbi rendezései szkriptjét maga írta át, elvégre van egy Oscar-díja a Good Will Hunting forgatókönyvéért.

Az 1920-as évek Bostonában járunk, az alkoholtilalom idején, amikor a gengszterek titkos szeszfőzdékből, zugárusokból és korrupt zsarukból kiépülő csempészhálózattal keresik degeszre magukat. Joe Coughlin (Affleck) az ír és az olasz maffia között lavírozva próbálja megőrizni függetlenségét, apróbb rablásokkal tartja fenn magát, miközben éli a könnyelmű bűnözők életét, kihasználva a rendőrkapitány apja biztonságos farvizeit. Minden megváltozik, amikor az ír maffiavezér szeretőjével kezd bűnös viszonyba, s a két fiatal egymásba szeret. Kapcsolatuk tiszavirág életűnek bizonyul, s tragédiába torkollik: Coughlin apja közbenjárására épphogy elkerüli a bitót, a börtönévek pedig csak olajat jelentenek a bosszú tüzére. Szabadulása után felkeresi az olasz maffiát, és felajánlja szolgálatait: így kerül a floridai Tampába, hogy kiszorítsa az Alvilágból az olaszok ír ellenlábasát, s végérvényesen bosszút álljon.

Az éjszaka törvénye szinte valamennyi gengszterfilmes klisét felsorakoztatja: kapunk meglopott és felszarvazott maffiafőnököt, tragikus sorsú szerelmespárt, a Nőn, mint banánhéjon megcsúszó főhőst, lövöldözéseket, autósüldözést, szeszcsempészetet, mindent, amit egy gengszterfilmbe csak bele lehet és érdemes is gyömöszölni! Affleck filmjében – érdekes módon – ezek a sablonok hellyel-közzel jól is működnek, legalábbis elnézegeti a néző – míg meg nem unja! -, miközben talán még jól is szórakozik rajtuk.

A film érdekesebb részét Coughlin tampai kiküldetése szolgáltatja, amely egy egészen más világot tár elénk. A fehérek, az afro-amerikaiak és a puerto-ricoiak etnikailag zavaros káoszában kell az ír utcagyereknek felépítenie az olasz maffia déli védbástyáját. Ez lehetne Affleck kezében az adu-ász, ha képes lenne élni vele, de nem sikerül. A bevezetésre kerülő sztoriszálak (az új szerelem, a Ku-Klux-Klan, a kaszinó és a helyi rendőrfőnök vallási fanatikus lánya) ahelyett, hogy feszesre húzva szolgáltatnák a film feszültségét, csak lazán, erőtlenül lebegnek a floridai szélben, hogy aztán menthetetlenül összekuszálódjanak. Csak a film végi lezárás – amely megfelel a történet tetőpontjának -, egy kőkemény, klasszikus leszámolásos jelenet – nahát, csak nem egy újabb gengszter klisé? – menti meg a produkciót az elvérzéstől.

Sok volt ez Gézának, egyszerre írt, rendezett, producerkedett és a főszerepet is ő játszotta. Coughlin figurája nem is lett élete alakítása. A többi színész viszont remekel a mellékszerepekben, különösen tetszik Sienna Miller alsóvárosi, önérzetes szeretőként, Elle Fanning éteri “bukott” angyalként – a kontraszt kedvéért meg lehetett volna mutatni a másik oldalát is, merthogy olyan is van neki, a Neon Démonban láthattuk -, valamint Brendan Gleeson szenvtelen, és Chris Cooper zavarodott apafigurái.

Ben Affleck filmje a roskadásig belegyömöszölt rengeteg gengszterfilmes közhely ellenére sem válik soha klasszikussá, a kiaknázatlanul hagyott tampai helyszín miatt pedig a kihagyott ziccerek között fogja emlegetni az utókor. A magyar címnél jellegtelenebbet – s kritikánkból következően “ráillőbbet”, frappánsabbat! – keresve sem találhattak volna a film számára. Az éjszaka törvénye legnagyobb rejtélye azonbn a film végével is megválaszolatlanul marad: miért kellett Marlon Brando – jó, értem én, Keresztapa, na de mégis! – levetett öltönyeit Gézára aggatniuk?!

Értékelés: 6/10