A Summit Entertainment 8 új fotót közölt le az Alkonyat – Hajnalhasadás 1. részéhez, ami 2011. november 18-án kerül a mozikba – Kristen Stewart, Taylor Lautner, Robert Pattinson, Michael Sheen és Ashley Greene látható rajtuk. Lassan érkezik talán az első trailer is.

Tartalom: Most, hogy Bella meghozta a döntést, megdöbbentő, váratlan események sorát indítja el vele. Amelyeknek felmérhetetlen, megsemmisítő következményei is lehetnek. Lehetséges, hogy most, amikor Bella élete szövetének különböző szálai – amelyeket először az Alkonyatban követhettünk, majd az Újholdban és a Napfogyatkozásban kísérhettük figyelemmel szétbomlásukat és elszakadásukat -, úgy tűnik, készek újra egyesülni, éppen most fognak megsemmisülni… végleg?

Alkonyat – Hajnalhasadás 1. rész képek: