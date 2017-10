A 2011-es, Ryan Reynolds főszereplésével készült, igen vegyes érzelmeket kiváltó Zöld Lámpás film óta már többször beszédtéma volt a karakter feltámasztása, legutóbb épp Az Igazság ligája kapcsán, hiszen Hal Jordan a képregényekben az eredeti alapcsapat tagja volt.

Bár a stáblistán és az eddig megjelent anyagokban semmi nem utal Zöld Lámpás megjelenésére, egyre több apró jelet kapunk rá, hogy a karakter mégis felbukkan valamilyen formában a filmben.

Az egyik ilyen az Agymenők sorozathoz kapcsolódik, amelyben egy 500 dolláros díjazású Az Igazság ligája vetélkedőt rendezett, a versenyen indulók első dolga pedig egy szerencsekerék megpörgetése volt, amelyen a csapat mind a 7(!) tagja, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg, Superman és igen, Zöld Lámpás logója látható.

Emellett a napokban Zack Snyder rendező megosztott egy képet Jason Momoa, alias Aquaman-ről amin a “unite the seven” azaz “egyesítsd a hetet” felirat áll.

Márpedig akárhogy is számoljuk, a kis csapat, még Superman várható visszatérésével is csak 6 főt számlál…

Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy Zöld Lámpás tényleg fel is bukkan a filmben, de nagyon úgy tűnik, hogy a készítők tartogatnak még valami meglepetést a számunkra…