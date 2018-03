Amikor kb egy éve kiderült, hogy Zak Penn egy új Mátrix film forgatókönyvén dolgozik, a dühös rajongók azonnal ostrom alá vették a stúdiót, még azelőtt az író egyáltalán elmagyarázhatta volna, hogy véletlenül sem reboot-ot vagy remake-et akar készíteni a filmből.

Az író most a Speilberg Ready Player One filmjét promótálja (ő írta a forgatókönyvét), és eközben sikerült egy kis időt szakítani rá, hogy elmagyarázza, milyen tervei vannak az egész franchise-zal:

“Jelen pillanatban is épp a Mátrix-on dolgozok. Ami most éppen… fázisban van. Kétségbeesetten szeretném visszahozni a franchise-ot. Bár részleteket nagyon nem árulhatok el róla, de hosszú évek óta zaklatom vele a Warner Bros-t. A Mátrix és az Oázis (a Ready Player One mesterséges világa) sok tekintetben nagyon hasonlók – és mégsem. Amikor a Mátrix szóba került, az emberek egyből arra gondoltak, hogy “Jaj, ne reboot-olni akarják a Mátrix-ot”. Dehogyis, nem őrültem meg. A Mátrix még mindig az egyik kedvenc filmem, szerintem ha újra mozikba küldenék, egy csomó ember beülne rá.”

Zak Penn elárulta, hogy az egész univerzum kibővítésén is gondolkodik, és nem is feltétlenül az eredeti karaktereket hozzá vissza, hanem inkább frissítene.

“Ott voltam (A Mátrix) premierjén, és sokkal jobb volt, mint amit vártam. Szerintem ez egy brilliáns univerzum, az Oázis egyfajta akcióvígjáték változata csupán. Nem kell mindig ugyanazoknak a karaktereknek szerepelnie, annyi különböző irányba el lehetne menni…”