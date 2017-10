A egykor oly népszerű filmes múltját ismerve nem feltétlenül Woody Allen a legautentikusabb ember, aki a Weinstein-féle zaklatási botránnyal kapcsolatban felszólalt, a rendező azonban több szinten is érintett az ügyben: egyrészt saját bőrén is megtapasztalta, milyen amikor valakit hasonló vádakkal támadnak (nem ítélték el), másrészt Harvey Weinstein személyes jóbarátja, harmadrészt pedig legújabb filmje, a Kate Winslet főszereplésével készült Wonder Wheel premierje is épp azért maradt el, mert a Weinstein-botrány folytatásában az Amazon Stúdió elnökét, Roy Price-t is megvádolták, majd villámgyorsan fel is függesztették a pozíciójából.

Woody Allen nemrég a BBC-nek adott interjút, ahol a következő nyilatkozatot tette az ügyben:

“Ez az egész Harvey Weinstein dolog nagyon szomorú minden érintett számára. Tragikus szegény érintett asszonyok részéről és sajnálom Harvey-t is, akinek az egész élete tönkrement. Itt nincsenek nyertesek.”

A 81 éves rendező hozzátette, hogy reméli, hogy az egyre gyarapodó vallomások miatt kiemelt fontosságot kap az ügy, de kicsit tart attól, hogy az egész átcsap egyfajta boszorkányüldözésbe:

“Senki sem akarja, hogy boszorkányüldözéshez vezessen ez az egész, egyfajta Salem-i légkörhöz, amelyben minden egyes férfinak, aki ránéz egy nőre, ügyvédet kell hívnia, hogy megvédje magát.”

Mivel Woody Allen köztudottan jóban van Weinstein-nel, természetesen sokakban felmerült az is, hogy tudott annak a viselt dolgairól. Allen az erre irányuló kérdést azzal rendezte le, hogy nem igazán szokott foglalkozni a hasonló pletykákkal.

“Amikor filmet készítesz, millió divatos pletykát hallasz folyamatosan. Néhány igaznak bizonyul, néhány – a többségük – pedig csak egyszerű kitaláció színésznőkről vagy színészekről. Ha nem hallgatod meg az ilyen sztorikat, idővel nem is mesélik el neked. Engem pedig egyedül az érdekel, hogy filmet készítsek.”