A Fehér isten és Jupiter Holdja sikerei után Mundruczó Kornél igazi “A-listás” Hollywood-i sztárokkal fog filmet készíteni: Legújabb, Deeper című filmjében az eddigi hírek szerint Bradley Cooper mellett a Wonder Woman szerepével hírnevet szerzett Gal Gadot lesznek a főszereplők.

A projektről eddig nem sokat tudni, de reményeink szerint még a Wonder Woman 2 előtt sikerül összehozni a forgatást, ha ez mégsem jönne össze, akkor valószínűleg csak 2010 tájékán érkezhet a mozikba a film.

A Max Landis forgatókönyvéből készülő thrillerben egy dicsőségtől megfosztott űrhajós (Bradley Cooper) arra vállalkozik, hogy megpróbálja elérni egy újonnan felfedezett óceáni hasadék alját, amely a legmélyebb pont lehet a Földön. A végtelennel tűnő merülés során azonban csupán fizikailag és pszichésen lesz próbára téve, de misztikus erők ellen is fel kell vennie a harcot.

Gal Gadot pontos szerepéről a történetben egyelőre nincs infónk.