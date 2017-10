Az idén nyáron bemutatott Wonder Woman az első igazi sikerfilmje volt a DC univerzumnak, így nem csoda, hogy a folytatással sem késlekednek, a legújabb hírek szerint már jövő nyáron el is kezdik forgatni a Wonder Woman 2-t.

Patty Jenkins rendező és Gal Gadot természetesen visszatérnek a folytatásban is, a további szereplők és a sztori azonban egyelőre nem ismert, csupán egy apró update érdekezett hozzá, ami megerősít egy korábban keringett pletykát:

“A folytatás önálló darab lesz, Diana hercegnő a Szovjetunióval száll szembe az 1980-as években.”

Egyes pletykák Chris Pine visszatéréséről is beszámolnak, ám ez továbbra sem erősítette meg senki.

Gal Gadot hirtelen elég elfoglalt lett mostanában, ha minden jól alakul, Az Igazság Ligája-t követően a Ruin című 2. világháborús thrillerben is ő fogja játszani a főszerepet, amit közvetlenül a Wonder Woman 2. előtt, a jövő év első felében forgatnak majd le. A filmről egyelőre annyit tudni, hogy egy név nélküli ex-náci kapitány lesz a középpontjában, aki szörnyű háborús bűneitől megváltást remélve elkezdi levadászni saját korábbi halálosztagának túlélőit. A film állítólag a Becstelen Brigantyk illetve a Harag stílusában fog készülni.