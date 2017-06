A Wonder Woman az idei év egyik igazi sztárja: jelen pillanatban úgy tűnik, a Gal Gadot főszereplésével készült film a megmentője a DC eddig eléggé gyengélkedő univerzumának, mind bevételi, mind kritikai téren elsöprő sikert aratott. Pedig Gal Gadot nem tartozik(ott) a toplistás színésznők közé, a Batman Superman ellen előtt mindössze néhány kisebb szerepekben volt látható, melyek közül az egyetlen említésre méltó talán a Halálos iramban sorozatban Giselle szerepe.

Épp ezért különösebben nem csodálkozunk el azon, hogy a TMZ információ szerint Gadot a Warner Bros-szal kötött 3 filmes szerződése értelmében mindössze 300.000 dollár kap filmenként – a Bvs, a Wonder Woman és Az igazság ligája filmért egyaránt.

Az összeg sokaknak talán felháborítóan kevésnek tűnik ugyan, de:

– Egy szinte teljesen ismeretlen színésznőnek ez is igen szép összeg

– Állítólag a film teljesítménye után is jár neki valami bónusz, ami akár milliós összeg is lehet

– Úgy tudjuk, a Marvel sztárjai, Robert Downey Jr., Chris Evans és Chris Hemsworth is hasonló összeget kaptak az első filmjeik után, Downey jelen pillanatban ott tart, hogy ha igaz a hír, 200 milliót tehet zsebre a kétrészes új Bosszúállók filmért.

– Most, hogy lejárt a szerződése, valószínűleg jókora emeléssel fogja tudni megkötni a következőt.

időközben szépen alakul a Wonder Woman 2 is, amiről Patty Jenkins rendező nemrég elárulta, hogy a napjaink Amerikájában fog játszódni.